Le rapport de force entre Andrea Kimi Antonelli et George Russell s’est dramatiquement inversé cette année, pour la deuxième saison de celui qui a été sacré champion du monde au Mexique. Le plus jeune des pilotes Mercedes F1 avait inscrit moins de la moitié des points de son coéquipier lors de sa première saison en Formule 1 l’année dernière, et il compte l’équivalent de cinq victoires d’avance cette année.

James Allison, le directeur technique de Mercedes, estime qu’un changement dans l’équilibre et le comportement des voitures découlant de la nouvelle réglementation technique de cette année explique pourquoi Russell a perdu l’avantage qu’il avait sur son coéquipier.

"Je dirais que George, je cite plus ou moins George ici, lorsqu’il a excellé, c’est sur un circuit où l’on peut faire une grande différence à partir du point de corde et en sortie de virage" a déclaré Allison.

"George est doué pour remettre les gaz et obtenir une bonne sortie de virage. C’était certainement vrai avec les voitures de l’année dernière, et George était très fort par rapport à Kimi dans la voiture de l’an passé."

"Je pense que cette voiture est un peu plus conventionnelle, où une grande partie du temps au tour réside dans la confiance accordée à la monoplace ainsi que dans la combinaison du freinage et du braquage à l’entrée."

"Il s’agit donc d’amener la voiture au point de corde, de s’appuyer sur l’avant, d’avoir confiance dans le fait que l’arrière ne va pas vous punir, puis d’arriver au point de corde juste un tout petit peu plus vite afin de ne pas avoir à être aussi agressif à la sortie."

Les meilleures performances d’Antonelli en entrée de virage lui donnent un avantage lorsqu’il s’agit de préserver ses pneus, poursuit l’ingénieur : "En course, cela se ressent parce que vous sollicitez moins le pneu arrière."

"Vous avez moins de dégradation pneumatique et cela, si vous voulez voir les performances marquantes de Kimi cette année, c’est après 20 tours, lorsque tout le monde a plongé dans les stands et que ses temps au tour restent tout simplement constants."

Selon le Britannique, c’est la raison du retour en forme de Lewis Hamilton, qui subissait la domination de Charles Leclerc l’an dernier, et qui est cette année en bien meilleure forme.

"Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles Lewis connaît une sorte d’été indien dans sa carrière, car cela a toujours été la grande force de Lewis : jeter la voiture vers le point de corde, en ayant confiance dans sa capacité à maîtriser la monoplace au moment où elle atteint la corde."

Allison a déclaré qu’il était impressionné par la détermination de Russell à corriger les domaines dans lesquels il a été en retrait par rapport à Antonelli cette année, et il a salué le courage et la résilience nécessaires pour s’attaquer à ses problèmes.

"Il ne fuit pas ses propres lacunes. C’est l’un des pilotes les plus honnêtes avec lesquels j’ai eu la chance de travailler. Il peut voir les domaines dans lesquels Kimi a été plus rapide que lui cette année et il sait que ce sont des éléments qu’il doit apporter pour rivaliser à armes égales ou mieux avec ce jeune talent précoce."

"J’admire énormément le fait qu’il ait regardé cette réalité droit dans les yeux et je suis presque certain que nous verrons, nous avons d’ailleurs vu lors des deux dernières courses, de très, très solides performances de sa part."

"Je suis presque certain que lors des trois dernières courses, sans tout le poids de ces championnats pesant encore sur nos épaules, nous allons le voir chercher à bâtir les bases qui lui permettront de tenter sa chance l’année prochaine, aux côtés d’un coéquipier incroyablement talentueux."