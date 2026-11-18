L’arrivée éventuelle de constructeurs automobiles chinois en Formule 1 ne fait pas l’unanimité. Alors que Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, a récemment confirmé des discussions avec BYD et Geely en vue d’une possible entrée dans le championnat, Toto Wolff se montre beaucoup plus réservé. Le patron de Mercedes F1 estime que la discipline doit préserver son image haut de gamme et s’interroge sur l’adéquation de certaines marques avec son positionnement. Une réflexion qui intervient alors que la valeur des écuries atteint des niveaux historiques, Mercedes étant désormais estimée à plusieurs milliards de dollars.

Invité du podcast OMR aux côtés d’Ola Källenius, directeur général de Mercedes-Benz, Toto Wolff a abordé la question de l’expansion de la Formule 1 et de l’intérêt manifesté par plusieurs constructeurs chinois.

Si le championnat connaît une croissance spectaculaire et attire de nouveaux investisseurs, le dirigeant autrichien considère que cette popularité ne doit pas conduire à accepter n’importe quelle marque sur la grille.

Pour Wolff, la Formule 1 doit avant tout protéger son positionnement exclusif, qui repose autant sur son niveau technologique que sur son image de prestige.

"Nous ne voulons pas diluer cette image avec des marques qui ne correspondent peut-être pas tout à fait à notre positionnement."

"Nous sommes dans le haut de gamme, dans la haute technologie, dans la rareté, dans le luxe, et c’est l’ensemble de ces éléments qui fait notre identité."

Ces déclarations interviennent alors que Mohammed Ben Sulayem a récemment confirmé avoir engagé des discussions avec BYD et Geely concernant une éventuelle participation à la Formule 1.

Le président de la FIA s’est montré favorable à la perspective de voir un constructeur chinois rejoindre le championnat, notamment sous la forme d’une douzième écurie, après l’arrivée de Cadillac comme onzième équipe en 2026.

Toto Wolff reconnaît que plusieurs possibilités existent pour un constructeur souhaitant accéder à la discipline. Une marque pourrait notamment racheter une structure déjà engagée ou déposer une candidature pour créer une nouvelle équipe.

Cette deuxième option soulèverait toutefois des questions supplémentaires, notamment en matière de logistique et de sécurité, en raison de l’augmentation du nombre de monoplaces présentes sur la grille.

Le patron de Mercedes refuse néanmoins de considérer l’arrivée d’un constructeur chinois comme acquise.

"Quant à savoir si une marque chinoise arrivera un jour ou non, c’est une autre question."

"Pour le moment, il n’y en a aucune."

Là où Mohammed Ben Sulayem voit dans l’arrivée potentielle de BYD ou Geely une opportunité d’élargir la présence des constructeurs en Formule 1, Wolff insiste davantage sur la nécessité de préserver la valeur et l’identité du championnat.

Cette question de l’exclusivité prend une dimension particulière au regard de l’évolution spectaculaire de la valeur financière des équipes.

Au cours du même entretien, Toto Wolff a révélé son estimation de la valorisation actuelle de Mercedes en Formule 1, témoignant de la croissance considérable de l’activité depuis plusieurs années.

"Probablement huit ou neuf milliards de dollars."

Cela représente environ 7 à 8 milliards d’euros, une valorisation qui placerait Mercedes parmi les structures sportives les plus précieuses au monde.

Pour illustrer l’ampleur de cette progression, Wolff a établi une comparaison avec Mercedes-Benz, dont il estime la capitalisation boursière à environ 36 milliards de dollars.

La valeur de l’écurie de Formule 1 représenterait ainsi désormais près du quart de celle du constructeur automobile auquel elle est associée.

"Cela signifie que vous valez aujourd’hui presque un quart de Mercedes-Benz en termes de valeur d’entreprise ou de capitalisation boursière. C’est véritablement extraordinaire."

Cette comparaison permet de mieux comprendre l’importance accordée par Wolff au positionnement commercial de la Formule 1.

Källenius estime que la réglementation moteur 2026 est allée trop loin

L’entretien a également permis d’aborder l’avenir technique de la Formule 1, alors que la place du moteur thermique et l’importance croissante de l’électrification alimentent les discussions sur les prochaines réglementations.

Ola Källenius a défendu le maintien des moteurs à combustion interne dans le championnat, estimant que la Formule 1 demeure un laboratoire particulièrement utile pour le développement des technologies hybrides et des carburants durables.

Le directeur général de Mercedes-Benz considère ainsi que "la discipline conserve un rôle important dans l’innovation automobile, même si l’industrie poursuit sa transition énergétique."

Il reconnaît néanmoins que "la réglementation introduite en 2026 a peut-être accordé une importance excessive à la composante électrique des groupes propulseurs."

"La gestion de l’énergie, puisqu’il s’agit après tout d’une voiture hybride, joue cette année un rôle disproportionné dans la capacité à remporter une course."