Piastri ’très frustré’ par son crash lors du Sprint mais ne blâme pas Norris

Les espoirs d’Oscar Piastri dans la course au titre ont subi un nouveau coup dur au Brésil. L’Australien a été victime d’un accident lors de la course sprint à Interlagos, provoquant un drapeau rouge et son abandon immédiat.

Alors qu’il occupait la troisième place derrière son équipier Lando Norris et Kimi Antonelli, Piastri a perdu le contrôle dans le virage 3 sur une piste encore humide. Il a glissé hors de la trajectoire et a terminé sa course dans le mur, mettant fin à une prestation qui aurait pu limiter les dégâts au championnat.

Sans ce crash, Piastri n’aurait concédé que deux points à Norris, alors en tête. Son abandon l’a au contraire amené à céder huit unités supplémentaires et à se retrouver à neuf points de son équipier.

Comme l’a souligné Antonelli, Norris a légèrement élargi sa trajectoire quelques instants plus tôt, ramenant de l’eau depuis le vibreur, l’élément qui aurait piégé Piastri.

L’Australien a en effet roulé sur ce même vibreur, déclenchant une perte de contrôle brutale avant l’impact. Quelques instants plus tard, Nico Hülkenberg et Franco Colapinto ont été victimes d’accidents similaires au même endroit.

Si Hülkenberg a pu ramener sa Sauber abîmée aux stands, Piastri et Colapinto ont subi des chocs bien plus violents et n’ont pas pu reprendre la course. Les commissaires ont rapidement brandi le drapeau rouge après seulement huit tours sur les 24 prévus afin de réparer le mur de pneus, sérieusement endommagé, notamment après l’impact très violent de Colapinto.

Après son crash, Piastri était évidemment frustré et peu loquace.

"Oui je suis passé dans l’eau comme Lando apparemment devant moi."

"Mais c’est ma faute, ça arrive dans ces conditions. Ce n’est pas la faute de Lando ou des pilotes devant moi (Kimi Antonelli, ndlr)."

"Très frustré, oui. Je vais essayer de passer à autre chose. Il y a beaucoup plus de points à marquer demain, donc plus je ferai un bon temps en qualifications pour obtenir une bonne position de départ, mieux ce sera."

Son patron, Andrea Stella, veut rester positif.

"Des sentiments mitigés. Nous avons remporté la victoire avec Lando, nous étions en bonne position avec Oscar."

"Mais les conditions étaient mitigées, difficiles, il suffisait d’un petit écart pour que trois voitures sortent de piste. Ce n’est qu’un épisode. Oscar a été rapide ce week-end. Nous avons hâte de nous réunir et de réparer la voiture. Les points importants se jouent demain, nous allons donc tirer parti de la vitesse en qualifications et demain avec Oscar."

"Il a un esprit très pragmatique. Le plus important, c’est que la vitesse est là. Les points sont les points. Ce n’est qu’un chiffre, c’est malheureux. C’est comme ça. On ne peut que faire de son mieux."

Vous trouverez d’autres photos en très haute résolution de la sortie de piste de Piastri mais aussi de Colapinto, Hulkenberg et Bortoleto dans notre galerie du jour.