Analyse : la F1 opte pour des ajustements mesurés et pragmatiques

Loin d’annoncer des révolutions fantasmées par certains, comme l’augmentation de la puissance du moteur thermique, le sommet technique de la Formule 1 consacré aux règles 2026 s’est conclu hier sur une note mesurée (à retrouver ici). Ennuyant pour certains, rassurant pour d’autres : les qualificatifs qui reviennent le plus souvent dans les réactions déjà publiées par différents consultants sur leurs réseaux étaient attendus : raisonnable, prudent, rationnel. Ils résument parfaitement l’approche adoptée par les différentes parties prenantes.

Il ne fallait de toute façon pas s’attendre à un grand soir réglementaire, encore moins à une solution miracle surgie de nulle part pour régler tous les maux du plateau avant le Grand Prix de Miami. Pourtant, en coulisses, plusieurs idées nettement plus ambitieuses ont bien été discutées ces dernières semaines.

Selon plusieurs sources, des pistes plus agressives concernant la recharge énergétique, les limites de boost ou encore l’exploitation de l’aérodynamique active ont été envisagées. Certaines bénéficiaient même d’un certain soutien, y compris du côté de la FIA et de la F1. Mais elles n’ont finalement pas franchi le cap de l’approbation.

La raison ? Une combinaison de facteurs : complexité excessive, manque de validation et, surtout, un sentiment partagé qu’il ne s’agissait pas du bon moment pour expérimenter des solutions trop extrêmes. Résultat : la prudence l’a emporté.

Une logique guidée par les données

Les ajustements retenus relèvent davantage du réglage fin que du bouleversement. L’objectif : réaligner les paramètres énergétiques avec ce que la discipline souhaite offrir en piste.

Cela ne signifie pas pour autant que ces décisions manquent d’ambition. Au contraire, leur force réside dans leur logique. Chaque modification repose sur une justification claire, issue d’analyses poussées et de simulations détaillées.

La réduction de la limite de recharge, abaissée de 8 à 7 MJ, en est l’exemple parfait. Ce chiffre n’a pas été choisi au hasard : les équipes ont multiplié les simulations, analysé des données télémétriques et étudié le comportement des monoplaces sur différents circuits.

Les ingénieurs ont notamment comparé les profils de performance en virage et les vitesses en ligne droite afin de déterminer le meilleur compromis. Car réduire la recharge permet des tours plus "à fond" en qualifications, mais au prix d’une augmentation des chronos.

Le choix final s’est donc porté sur 7 MJ, entraînant une hausse d’un peu moins d’une seconde au tour en moyenne, jugée plus acceptable qu’une limite à 6 MJ, qui aurait doublé cet impact.

Le scalpel plutôt que la batte de baseball

Depuis plusieurs semaines, le message était clair dans le paddock : il fallait opérer avec précision. Utiliser un scalpel plutôt qu’une masse, ou, comme l’a imagé Toto Wolff avant d’entrer en réunion hier, éviter "la batte de baseball".

C’est exactement ce qui a été fait. Chaque ajustement vise un bénéfice spécifique :

La réduction de la recharge en qualifications doit limiter les stratégies extrêmes de récupération d’énergie.

Le plafonnement du déploiement à 250 kW hors phases de forte accélération doit réduire les écarts de vitesse dangereux entre voitures.

Le nouveau système de détection de faible puissance au départ vise à améliorer la sécurité dans les premiers instants de course.

Autant de mesures qui vont dans la bonne direction. Mais qui restent, fondamentalement, des ajustements.

Des interrogations toujours présentes

En interne, peu d’acteurs pensent que ces modifications suffiront à régler tous les problèmes observés en ce début de saison. D’abord parce que la simulation ne reproduit pas toujours fidèlement la réalité. Ensuite parce que ces règles ont déjà montré leur lot d’effets secondaires inattendus.

Surtout, certains irritants majeurs demeurent. Parmi eux, la perte brutale de vitesse en ligne droite lorsque les batteries sont vides, jusqu’à 50 km/h, reste un point noir majeur, tant visuellement que sportivement.

Le phénomène agace autant les fans que les pilotes. Comme l’a résumé le champion du monde Lando Norris au Japon : "Ça fait toujours mal à l’âme de voir la vitesse chuter autant."

La baisse de la recharge pourrait légèrement atténuer cet effet, en incitant les pilotes à mieux répartir l’utilisation de l’énergie. Mais elle implique aussi moins d’énergie globale et donc davantage de phases sans assistance électrique. Les chutes de vitesse resteront donc bien visibles.

Un parallèle commence d’ailleurs à émerger avec 2014, lorsque le manque de bruit des moteurs hybrides avait cristallisé les critiques. Aujourd’hui, ce sont ces variations de vitesse qui pourraient devenir le symbole des limites de la F1 moderne.

Un premier pas, pas une finalité

Il est clair que d’autres évolutions seront nécessaires pour atteindre un équilibre satisfaisant. De nouveaux sommets techniques et des ajustements plus profonds, pour 2027, seront probablement indispensables.

Mais ce cycle de décisions apporte déjà une avancée importante : une preuve que le système fonctionne. Les équipes sont capables de collaborer, de proposer des solutions, de les tester, puis de les faire valider collectivement.

Un processus rationnel, loin des blocages politiques et des intérêts divergents qui ont parfois paralysé la discipline. Et au fond, un constat s’impose : un résultat prudent mais efficace, qui vaut bien mieux que l’absence totale de décision.