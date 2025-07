Alpine F1 veut partir en pause avec une Q3 et des points en Hongrie

Alpine F1 se rend à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie 2025, la dernière épreuve avant la trêve estivale.

Sur le Hungaroring, Pierre Gasly et Franco Colapinto prendront part à la quatorzième manche du Championnat du Monde de Formule 1, puis à des essais avant des vacances bien méritées. En effet, à l’issue du week-end, Pierre et Franco seront rejoints par le pilote de réserve Paul Aron pour participer aux essais de développement des pneumatiques Pirelli pour 2026 (à lire ici pour plus de détails) dans le cadre des préparatifs en vue de l’introduction du futur règlement.

En 2021, le Grand Prix de Hongrie a été le théâtre de la victoire exceptionnelle de l’équipe, la première d’Alpine en F1, avec Esteban Ocon au terme d’une course palpitante disputée dans des conditions mixtes.

Le succès d’Esteban a marqué une étape importante dans l’histoire d’Alpine en Formule 1. Sur une piste détrempée, des accrochages au premier virage lui permettaient de gagner des places avant que le drapeau rouge ne soit brandi. Deuxièmes à la reprise, la voiture n°31 et son ingénieur Josh Peckett prenaient une décision audacieuse en rentrant chausser les pneus slicks, entraînant la majorité du peloton dans la voie des stands pour un pari finalement payant. Dès lors, la course était parfaitement maîtrisée malgré la pression constante de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde. Cette victoire était la cinquantième de l’écurie basée à Enstone, la troisième en Hongrie, mais également la première de l’équipe dans l’ère hybride.

Long de 4,381 km, le circuit étroit et sinueux du Hungaroring situé aux portes de Budapest est particulièrement apprécié des pilotes. Pierre et Franco y visent un week-end positif pour conclure une première partie de saison intense avant la fermeture obligatoire des usines durant l’été. Ils ont tous deux connu le succès sur le Hungaroring, avec des résultats impressionnants en formules de promotion sur ce tracé aux allures de piste de karting.

Pierre Gasly y est monté sur le podium quatre années de suite, avec des victoires clés en Formule Renault en 2013 et en GP2 (aujourd’hui Championnat FIA de Formule 2) en 2016, deux années où il a remporté le titre. Il s’y est aussi classé deuxième et troisième en Formule Renault 3.5 Series en 2014, puis deuxième en GP2 Series en 2015.

"Je suis ravi d’avoir fini dans les points à Spa, où nous avons su tirer profit une nouvelle fois des conditions changeantes. La course était intense, notamment les premiers tours, et nous avons pris de bonnes décisions pour en profiter. Cela fait deux tops dix consécutifs, donc nous abordons la Hongrie avec de la confiance, et cela serait bien de poursuivre sur cette lancée avant la trêve."

"Le Hungaroring est très différent de Spa, mais tout aussi exigeant. Je trouve que c’est l’un des circuits les plus plaisants du calendrier et on a l’impression d’être sur une piste de karting, avec des virages rapides qui s’enchaînent rapidement et de courtes lignes droites. Chaque tour est très intense, donc il faudra être immédiatement dans le rythme."

"Ce week-end, nous viserons à nouveau la Q3 et une arrivée dans les points. L’équipe travaille incroyablement dur et je sais que la pause estivale sera la bienvenue pour tout le monde. Plus qu’une course avant cela et nous donnerons tout pour obtenir le meilleur résultat possible."

De son côté, Franco Colapinto a glané des trophées par deux fois à Budapest : en terminant troisième en Championnat FIA de Formule 3 pour sa première apparition sur le circuit en 2022, puis en finissant deuxième en 2023.

"Nous avons connu un week-end délicat à Spa-Francorchamps même si nous avons le sentiment d’avoir progressé. C’est comme si nous tombions souvent du mauvais côté pour d’infimes détails, mais je suis convaincu que la tendance finira par s’inverser."

"Les week-ends Sprint sont toujours un défi, car il est important d’être immédiatement performant. La voiture manquait d’adhérence en Essais Libres 1, donc nous avons essayé de tout maximiser lors des Qualifications Sprint. Ensuite, nous avons tout simplement tenté d’en apprendre un maximum et nous étions finalement proches de la Q2 en qualifications."

"Dimanche, la course était intéressante avec les conditions météorologiques. Nous n’étions pas bien placés pour marquer des points, mais j’étais content pour Pierre et l’équipe qu’ils en prennent au moins un en terminant dixièmes."

"Nous restons concentrés et nous continuons de travailler dur pour assembler toutes les pièces du puzzle en Hongrie. J’ai obtenu plusieurs podiums en formules de promotion sur le Hungaroring et c’est un circuit et une ville que j’apprécie, donc j’ai hâte d’y reprendre le volant. Pour cette dernière course avant la pause estivale, nous espérons obtenir un résultat positif pour l’équipe avant que tout le monde puisse profiter de quelques semaines de repos bien méritées."