Sauber F1 : trois pilotes pour espérer une sixième entrée dans les points de suite

Sauber F1 se rend à Budapest avec l’ambition de poursuivre sa série de résultats dans les points. Alors que la première moitié de la saison s’achève ce week-end, l’équipe a été en bonne forme ces dernières semaines, avec cinq arrivées consécutives dans les points, et en point d’orgue un podium marquant à Silverstone.

Le Grand Prix de Hongrie représentera une nouvelle occasion de signer un bon résultat avant la trêve estivale. Paul Aron effectuera sa deuxième et dernière apparition en Essais Libres 1 ce vendredi, en prenant à nouveau le volant de la C45 de Nico Hülkenberg lors de la première séance.

"Nous sommes sur une bonne dynamique depuis deux mois, nous nous battons dans le peloton et marquons des points solides, voire un podium, ce qui nous place actuellement à la sixième place du championnat constructeurs" a déclaré Hülkenberg.

"Bien que le début de saison ait été difficile, nous avons progressé presque chaque week-end, et tout le mérite revient à l’équipe sur le terrain et à Hinwil, qui travaille dur en coulisses. Nous nous rendons maintenant au Hungaroring pour la deuxième manche du double week-end, un circuit classique où j’ai toujours aimé courir. Notre objectif est de finir en beauté et de maintenir cet élan avant la pause estivale."

Gabriel Bortoleto : "La première moitié de ma saison de rookie se termine ce week-end et, en repensant à son déroulement, je sens que j’ai beaucoup grandi et appris. L’équipe a toujours été présente pour moi tout au long de ces mois, dès les premiers essais. Leur soutien, ainsi que celui de mon coéquipier Nico, a été essentiel."

"Chaque week-end, je me sens de plus en plus à l’aise dans la voiture, et j’ai aussi commencé à obtenir les résultats encourageants que ce travail mérite, avec quelques présences en Q3 et des arrivées dans les points. Budapest est une nouvelle occasion d’apprendre et de progresser davantage, et je veux en tirer le maximum, en prolongeant notre bonne série avant une pause bien méritée pour nous tous."

Jonathan Wheatley, le team principal, espère une sixième entrée consécutive dans les points : "Nous abordons la Hongrie avec l’intention de conserver notre dynamique jusqu’à la pause estivale. Lors des dernières courses, de Barcelone à Spa, nous nous sommes concentrés sur la régularité et une exécution solide en piste, en veillant à tirer le maximum des évolutions apportées à la voiture."

"Si l’on regarde la première moitié de saison, les progrès sont encourageants et reflètent l’engagement de chacun – aussi bien sur les circuits qu’à la base à Hinwil. La Hongrie est connue pour réserver des surprises, nous devons donc être prêts à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous."