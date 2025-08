Alpine F1 : Briatore reconnait les ’faiblesses’ mises en avant en Hongrie

Alpine F1 a connu un week-end catastrophique au Grand Prix de Hongrie, avec la 15e place de Franco Colapinto et la 17e de Pierre Gasly en qualifications, qui se sont converties respectivement en 18e et 19e positions sous le drapeau à damier.

L’équipe d’Enstone a été la plus lente tout au long du week-end, sur un circuit qui ne fait pourtant pas appel aux performances moteur. De quoi empêcher de remettre la faute sur Viry-Châtillon, puisque les problèmes liés au châssis sont évidents après cette course.

"Un résultat décevant et un week-end difficile pour l’équipe dans l’ensemble puisque certaines faiblesses de notre voiture ont clairement été mises en évidence" a déclaré Flavio Briatore, le team principal par intérim.

L’Italien reconnait les difficultés de son équipe, et il compte désormais voir un redressement des performances l’année prochaine : "La saison a été compliquée jusqu’ici et le but pour la suite est d’essayer de redresser la barre."

"C’est un défi de taille comme nous sommes déjà tournés vers 2026 et les opportunités offertes par la nouvelle règlementation. Nous entrons dans une phase critique en vue de l’an prochain et je sais que l’équipe d’Enstone avance positivement sur ce projet."

Néanmoins, Briatore aimerait aussi voir une bonne fin de saison, alors que l’équipe est toujours dernière au classement : "Je m’attends à ce que tout le monde revienne de la pause estivale avec détermination et combativité pour tout donner, finir la saison du mieux possible et être fin prêts pour 2026."