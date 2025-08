Norris et Piastri prêts à se livrer ‘une dure bataille’ pour le titre F1

Lando Norris a admis après sa victoire au Grand Prix de Hongrie qu’il ne se « facilitait pas la vie » dans sa lutte pour le titre avec son coéquipier Oscar Piastri.

La victoire de Norris réduit l’écart avec son coéquipier chez McLaren au championnat à neuf points avant la pause estivale de la Formule 1 et constitue sa troisième victoire sur les quatre dernières courses.

Mais elle survient après avoir chuté à la cinquième place dès le premier tour après s’être compromis en tentant de dépasser Piastri au premier virage.

Oscar Piastri aurait pu partir en vacances avec 23 points d’avance après le Grand Prix de Hongrie ; finalement, ce sera seulement 9 points.

Le championnat est donc très serré : Piastri va-t-il donc stresser cet été en faisant du surf en Australie ?

« Le plus grand écart de l’année a été de 23 points, et il n’a pas bougé d’une fenêtre de 10 points depuis près de dix courses. Je ne suis donc pas vraiment dérangé par ça. »

« Évidemment, cela aurait été bien d’avoir les points supplémentaires, mais ce n’est pas nécessairement une tendance. Une seconde de différence, et la tendance aurait semblé bien différente. »

« Des événements différents lors des dernières courses auraient pu peindre un tableau bien différent. Mais on peut dire ça de presque toutes les courses et de tous les championnats. »

« Je ne suis donc pas du tout inquiet. Le rythme de la première moitié de l’année a été très, très solide, et les dernières courses ont également été très bonnes. »

« J’ai le sentiment d’avoir fait beaucoup de courses solides, et la lutte a été très serrée. Je m’attends donc à plus de la même chose après la « pause. »

Un combat sur la piste et dans les têtes…

La lutte entre les deux pilotes McLaren F1 promet d’être intense, alors que Max Verstappen est écarté pour le titre.

Lando Norris, que l’on sait plus fragile sur ce point, s’estime-t-il prêt à encaisser le coup ? Sa victoire à Monaco ou sur le Hungaroring semblent bien le démontrer.

« C’est déjà difficile, et ça va continuer à l’être. Les marges entre nous sont assez faibles. Je suis sûr qu’il y a des choses que je peux mieux faire et sur lesquelles je peux m’améliorer, et je suis sûr qu’il dira probablement la même chose. »

« Ce sera donc une belle et dure bataille probablement jusqu’à la fin. Cela vous prend beaucoup d’énergie d’essayer de se concentrer autant pour chaque séance, chaque course, tout. »

« Ce sera une longue deuxième moitié de saison, j’en suis sûr, mais en même temps, j’attends avec impatience une bonne pause, un peu de temps pour me reposer. »

« Et, oui, il faut essayer de revenir encore meilleur car il y a ces choses que je dois améliorer et que je veux améliorer. Je ne me donne pas les meilleures opportunités. Même si les résultats ont été excellents, je ne me facilite pas la vie. Si je peux travailler sur ces points, je serai dans une meilleure position. »

Du côté d’Oscar Piastri, on s’attend aussi à un dur combat devant.

« Oui, à peu près la même chose. Ce sera une deuxième moitié d’année difficile. Ça l’a déjà été, et les marges sont très fines. Donc, ce sera formidable à regarder. »

L’Australien pense-t-il qu’il doive progresser plus en qualifications en course ? Ou l’inverse ?

« J’ai été content des qualifications. Ce n’est toujours pas parfait, mais c’est certainement une bonne amélioration par rapport à l’année dernière. Je n’ai pas vraiment l’impression qu’il y ait un domaine où je suis en retard… Je ressentais la même chose l’an dernier ; c’est juste que je n’arrivais pas souvent à tout mettre en place le même week-end. Cette année, j’ai beaucoup plus eu ce sentiment, et il s’agira simplement d’essayer de le faire chaque week-end jusqu’à la fin de l’année. Ce sera la clé. »

McLaren F1 peut-elle rafler tous les GP jusqu’à Abu Dhabi ?

Après 4 doublés consécutifs, McLaren F1 finira championne des constructeurs… mais l’équipe de Woking peut-elle enchaîner une série formidable de 10 doublés jusqu’à Abu Dhabi ? Peut-elle gagner toutes les courses selon Lando Norris ?

« J’espère que nous dominerons. »

« J’espère la même chose, mais nous aurons de la concurrence à certains moments de l’année » ajoute Piastri. « Je ne sais pas ce qui est arrivé à Charles dans la deuxième moitié de la course, mais il s’est clairement passé quelque chose car il semblait assez rapide dans la première moitié. Il y a des circuits où d’autres équipes ont historiquement été assez rapides, et nous verrons si c’est la même chose cette année. »