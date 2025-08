Wolff défend les émotions mais aussi les performances d’Hamilton

Toto Wolff a tenu à prendre la défense de son ancien pilote, Lewis Hamilton, en difficulté chez Ferrari.

Hamilton, sous le coup de l’émotion, s’est qualifié de nul et inutile après les qualifications du Grand Prix de Hongrie de F1 et a même suggéré - devant les micros - à Ferrari de le remplacer comme pilote !

Il a ensuite terminé 12e lors du Grand Prix de dimanche, une manche où il a été largement éclipsé par son coéquipier Charles Leclerc.

Son ancien patron chez Mercedes F1, interrogé sur les propos autodestructeurs du Britannique, a déclaré : "C’est Lewis qui dit clairement ce qu’il ressent. C’est ce qu’il a pensé lorsqu’on le lui a demandé après la séance. C’était très brutal. Il était démoralisé."

"On l’a déjà vu par le passé, lorsqu’il a le sentiment d’avoir sous-performé par rapport à ses propres attentes. Il a fait preuve d’une telle transparence émotionnelle mais c’est le cas depuis son plus jeune âge."

"Il va se culpabiliser. Mais il est le meilleur et le restera toujours."

"Rien ne pourra lui enlever cela, pas un seul week-end ou une seule saison de course qui ne se soit déroulé comme prévu. Il doit toujours se rappeler qu’il est le plus grand de tous les temps."

Wolff a balayé du revers de la main l’idée que Lewis Hamilton puisse abandonner au lieu de se battre chez Ferrari. Il a insisté sur le fait que la réglementation 2026 offrirait à tous, Hamilton compris, un nouveau départ.

"Lewis a encore du pain sur la planche en Formule 1. De la même manière que Mercedes a sous-performé avec cette dernière réglementation, nous n’avons jamais été satisfaits de la voiture à effet de sol, de la même manière que cela l’affecte. C’est peut-être lié à son style de pilotage. Il ne devrait pas partir l’année prochaine."

"Il y aura de nouvelles voitures, dont la conduite sera complètement différente. De nouveaux moteurs nécessitent une gestion intelligente de l’énergie. J’espère qu’il sera là encore de nombreuses années. L’année prochaine est importante."

Et Wolff insiste sur le fait que Hamilton peut battre le record de sept titres qu’il co-détient avec Michael Schumacher.

"S’il a une voiture qui réagit bien à ses ordres, en laquelle il a confiance et qui répond à ses attentes, alors oui. S’il a une voiture qui ne lui donne pas le retour d’information souhaité – comme la Mercedes de ces dernières années ou la Ferrari qui semble moins performante – alors non."

"Mais vous me demandez s’il a toujours la performance pour y arriver ? Alors oui, il l’a, c’est sûr et certain."