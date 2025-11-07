’Nous courons contre Fernando’ : Alonso différencie 2007 et 2025 pour McLaren F1
A l’époque, l’équipe s’était retournée contre un de ses pilotes
Fernando Alonso a été interrogé en marge du Grand Prix du Brésil sur le risque de voir les deux pilotes McLaren F1, Lando Norris et Oscar Piastri, se causer du tort au point de perdre le titre face à Max Verstappen.
Alors qu’on lui rappelait que c’est ce qui est arrivé à la même équipe en 2007, quand lui et Lewis Hamilton avaient perdu le titre face à Kimi Räikkönen, l’Espagnol n’a pas ménagé son ancienne équipe et notamment Ron Dennis, qu’il accuse d’avoir fait de lui l’ennemi numéro 1 en fin de saison 2007.
"Il y a toujours un risque, mais je ne pense pas que le scénario soit exactement le même. Je me rappelle qu’en Chine en 2007, Ron a déclaré ’nous courons contre Fernando, pas contre Kimi’. Imaginez que Zak dise maintenant ’on court contre Oscar, pas contre Max’... c’est un scénario très différent !" a lancé Alonso.
Hamilton comprend la pression que ressentent Zak Brown et Andrea Stella à l’idée de choisir un pilote pour le titre, mais il pense que l’équipe ne doit pas imaginer sa saison réussie juste parce qu’elle a gagné le titre constructeurs : "Je ne pense pas que les fans se soucient particulièrement du championnat des constructeurs."
"C’est plutôt l’équipe qui se soucie de ce genre de choses, et ensuite nous, les pilotes, nous nous en soucions pour l’équipe. Mais les gens s’intéressent au championnat des pilotes. Mais choisir un pilote est très difficile, je dirais. Heureusement, je ne suis pas directeur d’équipe, donc je n’ai pas à me soucier de ces décisions."
McLaren F1
