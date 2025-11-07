Alonso veut profiter de la météo et du Sprint au Brésil

Fernando Alonso veut être optimiste avant le début du Grand Prix du Brésil, car il aime Interlagos et pense que le tracé en banlieue de Sao Paulo peut lui réussir. Le pilote Aston Martin est convaincu que le format du week-end peut aussi l’aider.

En effet, il sait qu’avec le format Sprint, l’obligation de grappiller du temps sur la concurrence sera présente, et il estime que son expérience sera un atout au moment de préparer la Qualification Sprint du vendredi après-midi.

"Je suis toujours optimiste le premier jour, je préfère être positif et le Brésil a toujours été une bonne course pour offrir du spectacle et des dépassements dans le peloton. C’est un week-end de Sprint dont on peut tirer avantage, donc on va tout donner" a déclaré Alonso.

"Il n’y a qu’une chance de régler la voiture avant de faire des qualifications, et ce week-end en plus de ça on aura une météo mitigée. On va être en qualifications pour la première fois sur une piste humide ou sèche, et j’ai couru ici de nombreuses fois, donc ça aide."

Le double champion du monde reconnait que la pluie prévue pourrait grandement l’aider s’il n’y a pas d’annulations ou de reports : "J’aimerais avoir un week-end de ce genre, on avait eu cela à Budapest et nous avions marqué beaucoup de points, on aimerait un autre week-end comme ça, et le Sprint pourrait nous aider."

Amené à revenir sur sa carrière et ses titres manqués de peu en 2007, 2010 et 2012, Alonso assure qu’il n’a pas de regrets et a déjà accompli plus qu’il espérait : "Je crois qu’avec 5 points de plus, j’aurais trois championnats de plus ! Mais cela fait partie du sport, c’est la beauté de notre sport."

"Je suis heureux de mes deux titres, je n’aurais jamais pensé être double champion du monde, je m’en contente et je réalise mon rêve. J’ai toujours du respect pour beaucoup de gens ici dans le paddock et je continue de tout donner pour le prochain !"