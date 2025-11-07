Alerte météo déclenchée au Grand Prix du Brésil, des reports à prévoir

Le week-end du Grand Prix du Brésil à São Paulo s’annonce encore plus instable que prévu sur le plan météorologique, et la FIA a d’ores et déjà lancé un avertissement pour samedi : un rare bulletin de niveau 4 est en vigueur pour la journée de samedi, annonçant des précipitations potentiellement très importantes.

Si la journée de vendredi à Interlagos devrait rester globalement sèche, elle ne sera pas totalement exempte de risque. Une faible possibilité d’averses a été indiquée par la FIA, bien que celles-ci devraient se limiter à quelques gouttes sans réelle conséquence. Les équipes profiteront donc de conditions a priori favorables pour récolter des données essentielles lors des essais libres en vue des qualifications Sprint disputées dans l’après-midi.

Le véritable bouleversement est attendu samedi. Selon les prévisions publiées par la FIA, une météo radicalement différente se profile, rappelant le chaos observé l’an passé lorsque les qualifications avaient dû être reportées au dimanche matin en raison de pluies diluviennes.

Cette fois, c’est le Sprint, l’avant-dernier de la saison, qui se retrouve en première ligne face au risque météo. L’instance dirigeante fait état d’une "forte probabilité" d’averses associées à une intensité comprise entre les niveaux 3 et 4, ce dernier représentant le degré de pluie le plus élevé dans son système d’évaluation.

De très fortes précipitations, voire des orages, sont attendus jusqu’à 9h00 du matin, soit deux heures avant l’extinction des feux. La FIA estime à 80 % la probabilité que ces intempéries frappent directement le tracé brésilien. Même si la pluie devrait faiblir par la suite, elle pourrait persister à un niveau conséquent (2/3), ouvrant clairement la porte à une séance de qualifications sur le mouillé ou à un report au dimanche matin, comme en 2024, surtout si la F1 veut maintenir le déroulement de son Sprint.

Cependant, après 9h00 du matin samedi, la probabilité de nouvelles averses descendrait à 40 %. Une marge de répit… toute relative, tant São Paulo est réputée pour ses brusques changements de météo. Outre la pluie, un autre facteur pourrait bouleverser le programme : le vent. Les rafales devraient atteindre 75 km/h lors du Sprint avant de diminuer légèrement à environ 65 km/h pour les qualifications.

Autant d’éléments qui laissent présager une journée du samedi sous haute tension, où les conditions pourraient encore une fois jouer un rôle déterminant sur le déroulement du week-end. Les équipes, déjà confrontées à un format Sprint exigeant, devront composer avec une météo imprévisible et potentiellement perturbatrice.