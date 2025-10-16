Alonso : Verstappen peut battre les McLaren malgré une F1 inférieure

Max Verstappen est capable de remporter le championnat pilotes de Formule 1 cette année malgré une Red Bull qui n’est pas la monoplace la plus compétitive, estime Fernando Alonso.

Le champion du monde en titre aborde le dernier quart de la saison avec 63 points de retard sur le leader Oscar Piastri, alors qu’il reste 174 points à attribuer. McLaren a remporté le championnat constructeurs lors de la dernière manche, mais Red Bull est plus compétitive depuis la pause estivale et Verstappen a devancé les deux pilotes McLaren lors des trois dernières manches.

A Austin aujourd’hui, Alonso a déclaré qu’il était difficile de prédire qui pourrait remporter le championnat entre Piastri, Verstappen et Lando Norris, mais il estime que le pilote Red Bull ne doit pas être négligé.

"Les deux McLaren ont un avantage simplement en raison des points. Je dirais que la lutte se joue entre eux deux. Mais Max est un pilote incroyable et s’il y a quelqu’un qui peut surmonter le déficit d’une voiture, c’est bien lui."

Verstappen a remporté le premier de ses quatre titres mondiaux consécutifs en 2021, lorsqu’il a mis fin à une série de trois titres consécutifs de Lewis Hamilton lors de la dernière manche, dans des circonstances controversées après un redémarrage dans le dernier tour à Abu Dhabi. Alonso a déclaré que cette course avait montré que Verstappen était capable de s’imposer face à une voiture plus rapide.

"Il est quadruple champion du monde. Tout d’abord, ce n’est pas une coïncidence, c’est l’un des meilleurs pilotes de l’histoire de ce sport."

"Il est capable de tirer le maximum de la voiture et, lorsque celle-ci est dominante, il peut remporter le championnat et battre certains records au cours de la saison. Lorsque la voiture n’est pas aussi performante ou qu’elle n’est pas la plus rapide, il réalise tout de même de bons tours lors des qualifications, de bonnes courses et de beaux combats. Il est à un très bon niveau, un niveau très élevé."

"Cette année, il se bat évidemment contre une voiture supérieure, celle de McLaren, mais si l’on en arrive à la dernière course et que les points sont serrés, il deviendra peut-être à ce moment-là l’homme à suivre."

"Comme je l’ai déjà dit, je pense que les deux McLaren ont suffisamment d’avantages dans leur voiture pour se battre entre elles, mais avec Max, cela peut arriver, comme nous l’avons vu en 2021, lorsque la voiture était un peu moins performante que la Mercedes, il a quand même remporté le championnat à Abu Dhabi."

Alonso, qui a remporté le championnat du monde en 2005 et 2006, s’attend à ce que tous les prétendants au titre montent en puissance lors des dernières manches.

"On aborde le week-end en prenant soin de chaque détail. Ce n’est pas qu’on ne le fasse pas en début d’année, mais on comprend que le championnat est long et qu’on peut se permettre quelques hauts et bas."

"Maintenant, il n’y a plus de place pour l’erreur si vous êtes à la poursuite des leaders, ce qui ajoute un peu de pression."

"De la même manière, si vous êtes en tête du championnat, même si vous avez un peu d’avance, vous ne voulez pas perdre cet avantage au classement. Il y a donc une atmosphère différente le week-end, c’est certain, mais c’est un sentiment très agréable."