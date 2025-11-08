Alonso espère marquer des points malgré une qualification décevante

Aston Martin a vécu une journée contrastée à Interlagos, entre un Sprint encourageant et des qualifications plus compliquées. Si Fernando Alonso a réussi à prendre la sixième place ce matin pour s’offrir quelques points, l’Espagnol n’a pas pu transformer l’essai dans l’exercice sur un tour, échouant à la porte de la Q3.

"C’était une journée un peu mitigée pour nous. Le Sprint s’est bien passé ce matin et nous avons marqué de bons points. Nous avons été un peu malchanceux avec le drapeau rouge au moment où tout le monde est passé aux médiums. Sans cela, je pense que nous aurions pu faire encore mieux."

L’après-midi, le double champion du monde a rencontré davantage de difficultés.

"En qualifications, c’était plus compliqué parce que les pneus tendres ne m’ont pas donné la confiance nécessaire pour vraiment attaquer. Nous sommes 11e, donc nous sommes dans la lutte pour les points demain si nous faisons une course propre. On va voir ce que l’on peut faire."

De son côté, Lance Stroll n’a pas connu de meilleure fortune. Neuvième du Sprint mais seulement 14e en qualifications, le Canadien pointe un manque de grip en Q2.

"Nous nous sommes qualifiés 14e aujourd’hui : la Q1 était plutôt correcte, j’ai réussi à signer un tour propre à la fin et l’équilibre de la voiture était bon. En Q2, j’ai manqué d’adhérence et je n’avais tout simplement plus le même niveau de grip qu’en Q1."

"Nous allons devoir regarder cela et comprendre pourquoi, afin de pouvoir nous battre demain. C’est un autre jour et, espérons-le, des opportunités se présenteront devant nous pour gagner des positions."