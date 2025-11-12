’Il percute les autres à chaque fois’ : Stroll sous le feu des critiques

Gabriel Bortoleto a été sorti de piste par Lance Stroll au Grand Prix du Brésil, lors du premier tour de la course. Un incident malheureux qui a provoqué l’abandon du pilote Sauber F1, qui disputait son premier week-end à domicile.

Ce n’est pas le principal intéressé qui s’en est pris au pilote Aston Martin, mais Franco Colapinto, qui déplore les errements de Stroll en piste et s’étonne de le voir souvent impliqué dans des problèmes du genre.

"Stroll ne cesse de percuter les autres, il ne regarde pas dans ses rétroviseurs, ne laisse aucune trace, et il a envoyé Gabi dans le mur. C’est ce qu’il fait à chaque fois" a lancé le pilote Alpine F1.

Bortoleto a donc abandonné pour la deuxième fois en deux jours. Après la course, le héros local a minimisé l’implication de Stroll dans la collision, la qualifiant d’incident de course.

"J’ai dépassé deux voitures, Lewis [Hamilton] et Colapinto à l’extérieur du virage six" a déclaré Bortoleto. "C’était une belle manœuvre. Puis, dans le virage neuf, je me suis retrouvé côte à côte avec Lance. Il n’y a pas lieu de pointer du doigt qui que ce soit."

"Je pense que, vous savez, dès le premier tour, j’étais à l’extérieur. Il a ouvert un peu plus l’espace qu’il n’y en avait. Il a touché mon pneu avant et j’ai fini dans le mur. Je pense que c’est un incident de course."

"Évidemment, s’il avait laissé un peu plus d’espace, j’aurais pris le virage et je l’aurais probablement dépassé, car il avait des pneus moins performants que les miens, puisque j’étais en pneus tendres. Mais c’est un incident de course. Je suis sûr qu’il ne l’a pas fait exprès. Chaque fois que je me bats avec lui, il est fair-play avec moi. C’est juste de la course."