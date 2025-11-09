Aston Martin F1 rate la stratégie d’Alonso, trop d’incidents pour Stroll

Aston Martin F1 a connu un Grand Prix du Brésil compliqué. Fernando Alonso, déçu de sa course, termine seulement 14e après avoir tenté le pari des pneus durs, un choix finalement sans réussite malgré les espoirs nés du sprint encourageant de la veille.

L’Espagnol admet que le rythme manquait pour espérer mieux et préfère désormais se concentrer sur les prochaines étapes.

"Ce n’était pas une bonne journée aujourd’hui," admet Fernando Alonso.

"Nous avons pris le risque de partir avec des pneus durs, mais malheureusement, cela n’a pas porté ses fruits. Terminer en 14e position est décevant, surtout après notre excellente performance lors du sprint d’hier."

"Notre rythme ne nous offrait pas beaucoup d’opportunités, nous avons donc essayé de tirer le meilleur parti de la situation. Nous allons maintenant nous concentrer sur Las Vegas et terminer la saison en beauté lors des trois dernières courses."

Lance Stroll a eu une course agitée ! Il a survécu au départ à une collision avec Gabriel Bortoleto, le Brésilien l’accusant de ne pas lui avoir laissé assez de place. Le pilote Sauber a abandonné mais Stroll n’a pas été pénalisé pour cela. Ensuite, c’est lui qui a été victime de la Red Bull de Yuki Tsunoda. Il finit 16e.

"Ce n’était pas le week-end le plus positif pour nous à Interlagos. Nous avons semblé plus compétitifs lors du sprint, mais moins lors des qualifications et de la course d’aujourd’hui."

"L’incident avec Yuki a mis fin à nos chances dans la course : nous avons essayé de revenir, mais nous avons perdu trop de temps à cette occasion."

"Les pneus durs ne fonctionnaient pas bien non plus pour nous, mais au final, c’était surtout dû à un manque de vitesse de la voiture. Nous repartons à Las Vegas dans deux semaines et nous verrons ce que nous pouvons y faire."

L’équipe vise désormais le prochain Grand Prix à Las Vegas pour relever la tête alors que Racing Bulls a pris 10 points d’avance pour la bataille pour la 6e place du championnat et Haas F1 s’est rapprochée à deux points seulement de la 7e place d’Aston Martin F1.