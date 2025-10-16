La FIA doit-elle ’sévir’ face à la diffusion ’inutile’ de certaines communications radio ?

Fernando Alonso s’est emporté ce jeudi contre la diffusion des communications radio lors des diffusions des courses, estimant que les propos sont presque tout le temps mal compris, et que des histoires sont créées à partir de propos tenus à chaud.

Le pilote Aston Martin F1 s’est emporté contre Isack Hadjar à Singapour, qu’il a appelé "le héros de la course", avant de s’énerver contre Lewis Hamilton et son pilotage alors qu’il avait un problème de freins.

Après la course, il s’est emporté à la radio et la séquence prise sur F1 TV, mais non diffusée à la télé, a été partagée sur les réseaux sociaux. Ce qui agace l’Espagnol, qui regrette que toutes les communications radio soient audibles par le public.

"Parfois inutiles, mal diffusées et mal choisies par celui qui sélectionne les radios à diffuser" a lancé Alonso en conférence de presse. "Elles sont mal comprises dans 99,9 % des cas, car il s’agit de conversations privées avec votre ingénieur ou votre équipe, que vous avez peut-être eues dimanche matin lors de la réunion stratégique."

"Que se passe-t-il si nous sortons du pit stop dans ce scénario, ou que se passe-t-il si, au premier tour, nous dépassons deux voitures ou perdons deux positions, etc. Vous avez donc des plans alternatifs dans votre stratégie. Lorsque vous ne diffusez qu’une seule phrase, il est impossible de comprendre depuis chez soi les répercussions que cela peut avoir."

"Parfois, lorsque la diffusion radio est le protagoniste de la course, c’est aussi très triste que la course ait été si pauvre en termes de divertissement. C’est donc quelque chose que nous devons améliorer, tous ensemble, en tant que groupe dans ce sport."

Les critiques d’Alonso sur Hadjar et Hamilton n’avaient aucun lien avec son ingénieur ou une discussion privée, mais il a tout de même été soutenu par Oliver Bearman, présent à ses côtés, qui n’est pas fan d’une diffusion en continue des communications et pense que la FIA devrait intervenir.

"Je ne pense pas que ce soit idéal" a déclaré le Britannique. "C’est un problème vieux comme le monde. Je pense que si un footballeur ou un autre sportif portait un micro et était diffusé à la télévision, le point de vue serait très différent. C’est difficile. Nous ne pouvons pas ouvrir le micro et dire ce que nous avons en tête."

"Mais avec la quantité d’adrénaline et la pression que nous subissons dans ce sport, lorsque vous ouvrez la radio et que vous voulez partager votre frustration ou vos sentiments avec votre ingénieur, vous ne pensez pas aux autres personnes et à toute la population mondiale qui pourrait vous entendre. C’est dommage que cela soit diffusé, pour moi, il faudrait sévir."

Franco Colapinto rappelle que les pilotes sont naturellement très déconcentrés avant et pendant la course : "C’est un sport très différent des autres. Deux minutes avant de monter dans la voiture, nous sommes avec les fans, avec les gens. Nous ne sommes pas entièrement concentrés sur ce que nous avons à faire."

"Dans tous les autres sports, le tennis, le football, tous les autres sports, les athlètes sont entièrement concentrés sur leur équipe, deux heures avant, ils ne voient personne. Ils sont entièrement concentrés sur ce qu’ils doivent faire ensuite."

"Nous avons beaucoup de choses, des éléments extérieurs qui nous occupent aujourd’hui, la radio en fait partie. Que cela soit ouvert au monde entier, que tout le monde puisse écouter ce que nous disons, c’est parfois difficile."