Aston Martin F1 n’a pas eu ’l’occasion’ de remonter dans les points au Brésil
Après une qualification décevante pour la course principale
Aston Martin F1 avait connu un bon Sprint au Brésil samedi dernier, notamment avec les qualifications en cinquième et septième positions de Fernando Alonso et Lance Stroll. Et la course de 100 kilomètres avait débouché sur trois points pour l’équipe.
La deuxième qualification et la course principale n’ont pas été aussi positives, l’équipe n’inscrivant aucun point. Mike Krack, directeur des opérations en piste, revient sur ce week-end mitigé à Interlagos.
"Nous savions que cela ne serait pas facile en course et nous n’avions pas le rythme nécessaire pour marquer des points" explique le Luxembourgeois, qui détaille la stratégie d’Alonso et la malchance de Stroll.
"Avec Fernando, nous avons essayé de changer de stratégie, avec de longs relais en début de course sur pneus durs, mais nous n’avions pas le rythme pour rivaliser avec les voitures devant nous."
"La course de Lance a été fortement perturbée par le contact avec Yuki [Tsunoda] au 6e tour (voir photo ci-dessous), qui l’a relégué en queue de peloton. Nous avons essayé de tirer parti de l’avantage des pneus pour la fin de la course, mais la plupart des pilotes se sont arrêtés deux fois et les occasions ont été rares."
"La lutte est serrée au championnat et nous allons profiter des deux prochaines semaines pour nous reconcentrer avant Las Vegas à la fin du mois."
