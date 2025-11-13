Aston Martin F1, le laboratoire humain de Newey pour réussir 2026

Légende vivante de la conception en Formule 1, Adrian Newey est souvent associé à son mythique plan de travail et à sa capacité unique à imaginer des voitures championnes du monde. Pourtant, à l’heure de préparer le projet 2026 d’Aston Martin F1, l’ingénieur britannique assure que son meilleur travail ne naît pas seul derrière une planche à dessin, mais au contact direct de ses équipes.

"Nous sommes une équipe d’environ 300 ingénieurs," explique Newey.

"La collaboration est évidemment l’aspect le plus important, bien plus que les talents individuels au sein de l’organisation. Tout repose sur la manière dont nous travaillons ensemble, comment nous communiquons et comment nous tirons le meilleur les uns des autres."

Recruté par Aston Martin pour guider l’équipe vers le sommet, Newey décrit une approche fondée sur l’échange d’idées et le travail collectif, bien loin du mythe du génie isolé.

"Pour moi, concrètement, cela signifie que je passe probablement environ 50 % de ma journée à travailler avec les autres ingénieurs," détaille-t-il.

"Que ce soit en tête-à-tête, réunis autour d’une station de CAO (conception assistée par ordinateur), ou lors de réunions."

Mais Newey reconnaît avoir une préférence marquée pour les échanges directs plutôt que les grands rassemblements.

"Si je suis honnête, je préfère les rencontres en petit comité. C’est souvent dans ces moments-là qu’on peut vraiment faire du brainstorming. Les grandes réunions, si on n’y prend pas garde, deviennent des échanges procéduraux d’informations sans générer de nouvelles idées, ce qui est pourtant l’essentiel. Il faut un équilibre entre les deux."

"Les délais nous mettent sous pression"

À l’approche de la révolution technique de 2026, les délais serrés imposés par la refonte complète des règlements poussent Newey à passer davantage de temps seul qu’il ne le souhaiterait.

"Nous sommes sous une pression intense pour respecter les échéances liées aux éléments architecturaux majeurs de la voiture - la boîte de vitesses, le châssis, la suspension avant et arrière, etc. - afin qu’ils soient prêts pour les essais de janvier."

"En vérité, je passe probablement plus de temps que je ne le voudrais, environ 50 % de mon temps, à la planche à dessin ou sur les programmes CFD (dynamique des fluides) et de dynamique véhicule, pour m’assurer que nous développons un concept dont nous serons tous satisfaits."

Et de souligner : "Je ne veux jamais que le projet avance sans la participation et l’adhésion de tout le monde. Nous devons stabiliser l’équipe avant tout et ces éléments sont donc essentiels pour ne décrocher personne."

Alors qu’Aston Martin s’est profondément transformée ces dernières années, avec une croissance rapide de ses effectifs et des ambitions revues à la hausse, Newey prône la stabilité et la cohésion comme clefs du succès à long terme.

"Honnêtement, pour 2026, je n’en ai aucune idée. Nous sommes en pleine période de transformation. L’équipe a énormément grandi, et nous entrons maintenant dans une phase de stabilisation. Après cette croissance rapide, il faut désormais que tout le monde se mette à travailler efficacement ensemble."

Newey préfère la progression collective aux promesses de résultats.

"Je n’ai jamais cru à l’idée de dire : nous allons atteindre ceci ou cela. La satisfaction vient du fait de travailler ensemble et d’avancer. Si nous parvenons à faire cela en 2026, ce sera déjà une première victoire."

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait peur de l’échec, Newey a répondu : "Une partie de ma motivation vient justement de cette peur de l’échec."

"J’ai essayé d’apprendre à l’utiliser de manière constructive, car cela fait toute la différence entre une pression excessive ou mal gérée, qui conduit à des erreurs, et un état de concentration intense, semblable à une vision tunnel."

"Depuis que j’ai rejoint l’équipe, il y a six mois, ma femme se plaint que je suis en transe quand je conçois, et je comprends ce qu’elle veut dire : je ne vois plus ce qui se passe autour de moi et je ne suis probablement pas très sociable."

"Ma capacité de traitement limitée est entièrement concentrée sur la tâche à accomplir, compte tenu des délais serrés. Mais ce n’est pas un état dans lequel il faut rester trop longtemps, et tout cela semble également assez égoïste."

"En fin de compte, tout repose sur l’équipe et la façon dont nous travaillons ensemble."