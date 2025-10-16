Gasly est ’impressionné’ par la réaction d’Alpine F1 face à une saison difficile

Pierre Gasly est heureux de la manière dont son équipe évolue cette année, notamment avec l’arrivée de Steve Nielsen. Le pilote Alpine F1 salue le travail accompli par le nouveau directeur général depuis son arrivée à Enstone.

Les débuts d’un nouveau leader dans l’équipe ont amené un vent de fraîcheur et une vision nouvelle qui plait au pilote français. Il salue l’unité parmi les troupes du team face aux difficultés de 2025.

"J’apprécie beaucoup son approche au sein de l’équipe. Il est très juste, très pragmatique et très conscient de la situation. Il est également nouveau dans l’équipe et apporte son énergie et sa vision pour l’avenir" a déclaré Gasly à GP Blog.

"Je dois dire que je suis assez impressionné par la façon dont l’équipe réagit à la saison que nous vivons. C’est difficile pour tout le monde. Évidemment, je suis frustré de ne pas être performant, mais chaque membre du garage fait également de son mieux pour voir la voiture en tête de la grille. Et je dois dire que tout le monde se serre les coudes."

"C’est agréable à voir. Cela montre également que nous travaillons tous dans le même sens, que nous tirons tous dans la même direction. Et je pense que nous sommes tous conscients des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation et de ce qui attend potentiellement l’équipe à l’avenir."

"Nous avons tous les ingrédients pour former une équipe performante. Steve est formidable, mais à tous les niveaux, nous avons des personnes très intelligentes qui ont beaucoup d’expérience et qui ont connu le succès en F1, et c’est pourquoi je suis très optimiste pour la saison prochaine."

Gasly espère du mieux ce week-end, après que l’équipe a identifié des problèmes qui s’ajoutaient au manque de performance depuis le GP d’Italie : "Nous réparons évidemment des pièces. On ne peut pas avoir de nouvelles pièces aérodynamiques chaque week-end, et certaines s’usent."

"On veut mettre de nouvelles pièces aérodynamiques sur la voiture, mais nous avons malheureusement dû effectuer quelques réparations. Certaines pièces que j’utilise depuis Monza n’étaient pas tout à fait adaptées, et il nous a fallu un certain temps pour le comprendre."

"Finalement, après Singapour, nous avons travaillé dur avec l’équipe et nous avons constaté que certains composants aérodynamiques de la voiture ne fonctionnaient pas comme ils le devraient. Cela devrait donc être corrigé pour ce week-end."

Cependant, Gasly n’attend pas de miracles avec l’Alpine ce week-end : "Je suis quelqu’un de réaliste, je sais que cela ne va pas changer le fait que nous soyons pratiquement la voiture la plus lente du plateau depuis quelques week-ends."

"Je pense que ce circuit devrait nous convenir un peu mieux, mais nous ne pouvons pas nous attendre à un changement radical. Je pense donc qu’à l’heure actuelle, nous devons simplement nous concentrer sur nous-mêmes, tirer le maximum de la voiture et voir où cela nous mène."

Franco Colapinto est satisfait de ses progrès récents, alors qu’il se montre régulièrement au niveau de Gasly sur un tour. Celui qui espère valider un contrat 2026

"Je dois simplement continuer à faire ce que je fais. C’est bien de voir la motivation [de l’équipe] à continuer à pousser et à trouver des améliorations pour la voiture. Je suis convaincu que la voiture sera rapide l’année prochaine" a déclaré Colapinto.

Après des débuts difficiles marqués par un manque de performance et des sorties de piste, l’Argentin commence à s’habituer à l’A525 et il est plus à l’aise : "Ça va mieux. C’était difficile à piloter pour moi, j’avais du mal à trouver la constance dans la voiture. Je commence tout juste à trouver mes marques, mais ça a été difficile."