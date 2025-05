Alonso partira 7e sur la grille de Monaco, Stroll prend une nouvelle pénalité

Fernando Alonso a encore sorti son meilleur pilotage au volant de l’Aston Martin AMR25.

L’Espagnol, toujours très en forme à Monaco, a signé un très beau 7e temps et se place donc en bonne position pour la course demain.

"Je suis très satisfait de ma 7e place en qualifications et je pense que nous avons fait du mieux possible. C’est un circuit très chargé en adrénaline et il faut prendre énormément de risques sur chaque tour, mais c’est ce qui en fait le meilleur samedi de l’année. C’est extrêmement gratifiant pour un pilote."

"Dans un Monaco normal, une 7e place en qualifications signifierait normalement le même résultat en course, mais avec le nouveau règlement des deux arrêts, cela crée des stratégies et des opportunités différentes pour chacun. Voyons ce qui se passe et si nous pouvons être du bon côté demain."

Lance Stroll était lui absent et très loin de son équipier, en 19e place seulement ! Après sa place de pénalité sur la grille reçue hier il en a eu 3 de plus à l’instant pour avoir gêné Pierre Gasly pendant la Q1. Cela ne change rien à sa place puisque Bearman, avec ses 10 places, sera 20e.

"C’est ma mauvaise séance aujourd’hui. Il y avait beaucoup de trafic au début de la Q1, ce qui m’a fait perdre un temps précieux, puis une fin de Q1 chaotique avec le drapeau jaune, ce qui m’a privé d’une chance d’améliorer mon temps au tour et de passer en Q2."

"Nous verrons demain ce que nous pouvons faire avec la stratégie à deux arrêts, si nous avons des opportunités de remonter des positions et, avec un peu de chance, la voiture de sécurité pourrait jouer en notre faveur."