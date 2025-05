Mercedes F1 n’avait pas anticipé un tel fiasco avec les 14e et 15e places en qualifications

C’est une qualification qu’il ne faut pas rater dans l’année et c’est ce qui est arrivé chez Mercedes F1 pour les deux voitures. George Russell a terminé 14e sans chrono en Q2 pour le Grand Prix de Monaco en raison d’un problème moteur.

"Deux courses, deux problèmes. Ce n’est clairement pas bon. Des raisons totalement différentes. J’étais dans une ligne droite et j’ai heurté une bosse. La bosse était là tout le week-end, mais cette fois-ci, le moteur a coupé."

"Je suis vraiment frustré. Les qualifications ici sont les plus excitantes de la saison et dès le premier tour de la Q1, je me suis senti de retour dans le coup. Je me sentais fort dans la voiture. Je n’avais aucun doute sur notre capacité à nous battre pour une bonne position."

"Demain, ce sera la loterie avec les deux arrêts obligatoires. Je pense que la moitié des pilotes iront dans un sens avec un arrêt hyper tôt, l’autre dans l’autre, donc on ne peut pas faire grand-chose depuis cette position."

"Deux arrêts aux stands à Monaco, ce n’est pas normal, mais deux arrêts aux stands dans de nombreuses autres courses, c’est tout à fait normal, donc il n’y aura pas de révélations."

"Nous nous préparions pour les premières positions de la grille. Nous n’avions aucune stratégie pour les 14e et 15e places. Nous en sommes là et ce n’est pas une bonne chose."

Andrea Kimi Antonelli a en effet été victime d’un accident en toute fin de Q1 et n’a donc pas pu rouler en Q2 bien qu’il s’y était qualifié : "C’était une erreur pas nécessaire et coûteuse. C’est dommage de finir comme ça, je suis désolé pour l’équipe et c’est de ma faute."

"J’essayais d’être à l’aise avec la voiture et progresser dans la séance. On a eu plus de difficultés ce week-end que les autres, mais l’erreur vient de moi, ça n’a rien à voir avec la voiture, donc je suis désolé pour l’équipe."