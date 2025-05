Albon était ’plus rapide d’une demi-seconde’ en Q2 et veut ’comprendre pourquoi’

Dixième des qualifications du Grand Prix de Monaco alors qu’il évoluait près du top 5 jusque-là, Alex Albon a de quoi être déçu. Le pilote Williams F1 a été bien plus lent en Q3 et s’il avait réussi à réitérer son tour de Q2, il se serait qualifié sixième à 0"063 de Max Verstappen.

"C’est frustrant, mon tour de Q2 était plus rapide d’une demi-seconde que mon tour de Q3, et ce n’est jamais une bonne nouvelle !" a déclaré Albon. "On doit comprendre pourquoi. On était dans un très bon rythme entre les EL1 et les EL3."

"En Q1, on s’est demandé ce qui se passait avec les pneus car ils ne fonctionnaient pas correctement. La Q2 m’a permis de revenir au niveau, on a trouvé une solution pour qu’ils fonctionnent, et la Q3 est revenue comme la Q1, et j’ai perdu le grip."

"J’ai glissé dans le premier virage à chaque tour à l’exception de mon meilleur tour en Q2. Et ces pneus sont si sensibles que lorsque vous commencez à prendre de la température en surface, c’est hors de contrôle. Ce n’est pas mon meilleur travail mais on doit comprendre pourquoi on n’était pas dans la bonne fenêtre."

Le Thaïlandais n’est pas certain d’être plus à l’aise en course : "Ca devrait être bien, mais mes longs relais n’étaient pas bons ! On a eu du graining, donc ce sera intéressant. Et même avec deux arrêts, ça pourrait être une course de gestion."

Carlos Sainz a été éliminé en Q2 : "Rapide mais pas à l’aise, j’ai été en retrait tout le week-end à chasser le bon équilibre. Tous les progrès faits sur des circuits normaux n’ont pas amené la vitesse et le confort que j’avais à Imola ici."

"On doit analyser de notre côté, car on avait le rythme pour aller en Q3, même si on n’était pas à l’aise. Mais en Q2 on a mélangé les mediums puis les tendres et j’ai perdu la confiance, donc je n’ai pas réussi à faire un bon tour."