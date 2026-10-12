Alonso connait un nouveau moment ’GP2 engine’ avec Honda : ’ce moteur est tellement ridicule’

Fernando Alonso a laissé éclater sa frustration contre Honda lors d’un Grand Prix de Singapour particulièrement difficile pour Aston Martin. Seizième à un tour du vainqueur après être parti de la voie des stands, l’Espagnol a vivement critiqué le fonctionnement de son groupe propulseur dans un message radio qui n’avait pas été diffusé sur le signal international. Une sortie qui rappelle inévitablement ses célèbres critiques de l’époque McLaren-Honda, alors que les problèmes de déploiement d’énergie, de réponse à l’accélérateur et de turbocompresseur continuent de pénaliser l’écurie britannique.

Aston Martin F1 espérait profiter du Grand Prix de Singapour pour renouer avec les points. Sur un circuit urbain où les performances du groupe propulseur peuvent être moins déterminantes que sur d’autres tracés, l’équipe pouvait raisonnablement envisager une place parmi les dix premiers.

La huitième position obtenue par Fernando Alonso en Malaisie, une semaine auparavant, avait d’ailleurs entretenu cet espoir. Mais le week-end de Marina Bay a finalement tourné à la désillusion, avec une succession de problèmes techniques qui ont empêché l’écurie de confirmer son résultat précédent.

Les deux pilotes Aston Martin ont été contraints de prendre le départ depuis la voie des stands après des modifications apportées à leurs monoplaces, comprenant notamment le remplacement de plusieurs composants moteur et des changements au niveau des suspensions.

Lance Stroll a finalement abandonné, tandis qu’Alonso a terminé à une lointaine seizième place, avec un tour de retard.

Au-delà du résultat, c’est surtout le comportement du groupe propulseur Honda qui a provoqué la colère du double champion du monde.

Un message radio qui rappelle les années McLaren-Honda

La frustration d’Alonso a notamment atteint son paroxysme lorsqu’il s’est retrouvé à perdre du terrain face à une Cadillac, tandis qu’une Red Bull parvenait à le dépasser confortablement.

Dans cette situation, l’Espagnol a exprimé son exaspération à la radio, dans un message qui n’avait pas été diffusé pendant la retransmission internationale.

Après un rire sarcastique, il s’en est directement pris au fonctionnement du groupe propulseur Honda.

"L’énergie… Ce moteur est tellement ridicule."

Cette remarque rappelle les critiques particulièrement virulentes qu’Alonso avait adressées au motoriste japonais lors de sa deuxième période chez McLaren.

À l’époque, l’Espagnol avait notamment marqué les esprits en qualifiant, à Suzuka, le groupe propulseur Honda de "moteur de GP2", une formule devenue emblématique des difficultés rencontrées par l’association McLaren-Honda.

Plusieurs années plus tard, le double champion du monde se retrouve donc à exprimer une frustration comparable, cette fois au volant d’une Aston Martin motorisée par le constructeur japonais.

Mais derrière cette réaction se cachent des problèmes techniques bien précis, qu’Alonso a détaillés.

Le pilote Aston Martin estime que le groupe propulseur Honda n’a pas fonctionné normalement pendant le week-end singapourien.

Plusieurs dysfonctionnements auraient perturbé le comportement de sa monoplace, entraînant des pertes de temps importantes et compliquant considérablement son pilotage. Alonso considère qu’il est indispensable d’identifier rapidement leur origine, alors que plusieurs circuits exigeants attendent encore Aston Martin lors des prochaines courses.

"Je pense qu’il y a quelque chose sur le groupe propulseur qui ne fonctionne pas comme il le devrait ce week-end. Et nous devons comprendre pourquoi, parce qu’évidemment, plusieurs courses difficiles arrivent. Le Mexique sera la prochaine, avec des virages très lents. Peut-être Las Vegas et certains autres circuits urbains."

"Nous devons résoudre ces problèmes de comportement du groupe propulseur et de temps de réponse du turbo. Il y a plusieurs choses qui nous coûtent énormément de temps, et nous l’avons découvert à nos dépens ce week-end."

Le temps de réponse du turbocompresseur correspond au délai entre la demande d’accélération du pilote et la réponse effective du moteur. Sur des circuits comprenant de nombreux virages lents, ce phénomène peut devenir particulièrement pénalisant, notamment lors des réaccélérations.

C’est précisément ce qui inquiète Alonso à l’approche des prochains rendez-vous, et notamment du Grand Prix du Mexique, qui se déroule à haute altitude, avec beaucoup moins de densité d’air pour les moteurs.

Alonso a également révélé qu’une défaillance avait touché son turbo dès la veille de la course, obligeant Aston Martin à procéder à son remplacement.

"Samedi, le turbo était cassé, j’ai dû le changer. Donc il était tout neuf pour la course. Pas d’excuse de ce côté donc."

Le problème le plus frustrant pour Alonso concernait toutefois la gestion de l’énergie électrique.

Après la période de voiture de sécurité virtuelle, le pilote Aston Martin a constaté que le déploiement de l’énergie ne correspondait plus aux besoins du circuit.

"Il y a eu beaucoup de problèmes avec le déploiement d’énergie, particulièrement après la voiture de sécurité virtuelle. Je pense que la voiture ne savait pas exactement où je me trouvais sur le tour, parce que l’énergie était déployée à différents endroits où je n’en avais pas besoin, et elle ne l’était pas dans les lignes droites. C’était donc assez frustrant."