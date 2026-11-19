Fernando Alonso a bien failli mettre un terme à sa carrière en Formule 1 à l’issue de la saison 2026. À 45 ans, le double champion du monde révèle avoir longuement hésité avant de prolonger son aventure avec Aston Martin, après une année particulièrement éprouvante marquée par les difficultés de la nouvelle monoplace motorisée par Honda. Si l’Espagnol a finalement choisi de poursuivre, convaincu de conserver toute sa compétitivité et animé par l’espoir de gagner à nouveau, il prévient que sa prochaine retraite devrait cette fois être définitive.

La saison 2026 aurait pu être la dernière de Fernando Alonso en Formule 1. Alors qu’il s’apprête à poursuivre sa carrière avec Aston Martin en 2027, l’Espagnol reconnaît avoir sérieusement envisagé de raccrocher son casque après une année particulièrement frustrante.

Dans un entretien accordé au magazine Esquire, le double champion du monde est revenu sur les difficultés rencontrées par son équipe avec sa nouvelle monoplace équipée du groupe propulseur Honda.

Malgré les ambitions affichées par Aston Martin à l’approche de cette nouvelle ère réglementaire, les performances n’ont pas répondu aux attentes. Pour Alonso, les problèmes ne se limitaient pas à un domaine particulier, mais concernaient l’ensemble de la voiture.

"C’était la tempête parfaite. Il n’y avait pas un seul élément qui fonctionnait comme prévu."

Cette accumulation de difficultés a profondément pesé sur sa réflexion concernant son avenir. À 45 ans, Alonso devait déterminer si les sacrifices nécessaires pour disputer une nouvelle saison de Formule 1 en valaient encore la peine.

Une décision qu’il n’a pas prise seul, puisqu’il a notamment pu compter sur le soutien de sa famille et de sa compagne Melissa pour examiner les différentes possibilités.

Habitué à prolonger sa carrière avec la conviction de pouvoir encore se battre au plus haut niveau, Alonso reconnaît que la situation était cette fois très différente.

L’Espagnol explique que son hésitation a été beaucoup plus importante que lors de ses précédentes décisions concernant son avenir dans la discipline.

"Je pense que cela a été l’une des décisions les plus difficiles de ma carrière. J’avais toujours plus ou moins les idées claires concernant le fait de continuer, mais cette fois, c’était vraiment proche du 50-50."

Malgré cette incertitude, Alonso a finalement estimé que ses performances personnelles restaient suffisamment solides pour justifier une nouvelle saison.

"Je me sens toujours compétitif, je me sens toujours rapide. Lorsque j’ai mis tous ces éléments dans la balance, j’en ai conclu que ce n’était pas le moment d’arrêter."

Mais au-delà de sa confiance dans ses capacités, Alonso reconnaît que l’envie de retrouver la victoire a joué un rôle essentiel dans sa décision. Le double champion du monde n’a pas renoncé à l’idée de remporter un nouveau Grand Prix, un objectif qui continue de nourrir sa motivation malgré les saisons difficiles traversées avec Aston Martin.

"Si j’ai prolongé pour l’année prochaine, c’est parce que j’ai cette envie de gagner à nouveau."

La paternité l’a aidé à traverser une saison difficile

Si les résultats sportifs ont été particulièrement décevants, Alonso explique avoir trouvé un équilibre précieux en dehors des circuits.

Devenu père, l’Espagnol estime que sa vie familiale lui a permis de mieux supporter les frustrations accumulées pendant les week-ends de Grand Prix.

"Dans une saison aussi difficile sur la piste, avec une voiture qui n’est pas rapide, avoir ma famille à la maison a largement compensé les frustrations du dimanche."

Cette nouvelle dimension de sa vie personnelle s’accompagne toutefois de préoccupations différentes, notamment concernant l’avenir de son enfant.

Alonso reconnaît s’interroger sur l’évolution du monde, évoquant aussi bien les tensions géopolitiques que les transformations liées à l’intelligence artificielle et aux réseaux sociaux.

"Il y a une certaine inquiétude concernant la manière dont le monde évolue et la direction qu’il prend."

"Encore davantage maintenant que j’ai un bébé et que je réfléchis au monde dans lequel il vivra dans 20 ou 30 ans."

Si Alonso a finalement choisi de poursuivre sa carrière en 2027, il ne semble pas envisager de prolonger indéfiniment son aventure en Formule 1.

L’Espagnol a notamment écarté à Las Vegas la possibilité de toujours être là lorsque les nouveaux moteurs V8, actuellement envisagés pour 2030, feront leur apparition.

Une perspective qui aurait pourtant pu séduire un pilote ayant déjà connu plusieurs générations de monoplaces et de motorisations au cours de sa longue carrière.

"Non, je ne serai pas là pour les nouveaux V8. Cette fois, je pense que ce sera la dernière. Quand j’arrêterai, ce sera le moment de le faire, et aussi d’essayer d’autres choses. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir d’ici là, mais je pense qu’à ce moment-là, j’en aurai suffisamment fait."