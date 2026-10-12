Mercedes F1 va continuer à utiliser les évolutions ’positives’ de la W17

Mercedes F1 n’a pas connu un week-end facile à Singapour, avec une pénalité et un accident pour George Russell, et des performances difficiles à développer pour Kimi Antonelli avec le package évolué de la W17. Mais l’équipe a quand même assuré le plus important, puisque le jeune Italien a repris des points en tête et se rapproche du titre, tandis que le Britannique reste son plus proche poursuivant.

Toto Wolff, le directeur de l’équipe, a reconnu que les performances et les positions de départ des pilotes en course n’étaient pas rassurantes, et qu’il a fallu compenser avec l’exécution et les opérations pour aller chercher la troisième place pour Antonelli et la neuvième pour Russell.

"Nous savions que la course de Singapour serait difficile, nos voitures s’élançant depuis les quatrième et 19e positions. Les dépassements sont notoirement compliqués ici à Singapour" a déclaré l’Autrichien. "La course a donc été dictée par les décisions stratégiques."

"Nous avons demandé aux deux pilotes d’effectuer des dépassements en piste pour gagner des places en fin de course, et ils y sont parvenus avec succès. Kimi avait le rythme nécessaire pour décrocher la dernière marche du podium, en dépassant une McLaren et une Ferrari pour y arriver."

"George a réalisé de belles manœuvres tout au long de l’épreuve. Il est remonté jusqu’à la neuvième place avant que sa progression ne stagne, mais c’était tout de même une belle performance."

"Décrocher la troisième place avec Kimi et marquer des points précieux avec George constitue un bon résultat pour un Grand Prix où nous savions qu’il s’agissait avant tout de limiter la casse."

"Nous avons passé ce week-end à comparer le nouveau pack d’évolutions avec la spécification précédente. Ce fut une expérience utile. Comme nous l’avons constaté lors des qualifications et de la course, nous avons réussi à le faire fonctionner bien mieux que vendredi et à entrevoir davantage son potentiel."

Et Wolff de confirmer que les évolutions devraient être utilisées sur la fin de saison : "Il est sans doute un peu plus délicat de trouver la bonne fenêtre de réglages, mais le package présente clairement des qualités sur lesquelles nous devons nous appuyer pour la suite."

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, a fait le bilan de ce week-end, et il salue les courses de ses pilotes, ainsi que le travail positif effectué sur un package d’évolutions qui posait problème en début de week-end.

"Quitter Singapour avec un podium pour Kimi et des points pour George est un résultat solide, surtout compte tenu de nos positions de départ. Nous savions que les dépassements seraient difficiles, les opportunités allaient donc principalement découler de la stratégie et de l’optimisation des performances pneumatiques en fin de course."

"Kimi a livré une course très mature, a bien géré ses pneus et a disposé du rythme nécessaire pour réaliser les manœuvres qui lui ont assuré le podium. La course de George s’annonçait ardue en partant du fond de grille, mais il s’est battu avec ténacité, a effectué de superbes dépassements et a réussi à revenir dans les points."

"Comme l’a dit Toto, l’un des principaux objectifs de ce week-end était de poursuivre l’évaluation du pack d’évolutions et d’approfondir notre compréhension de la manière d’en tirer le meilleur parti."

"Nous avons beaucoup appris au cours de ces trois jours et, point important, nous avons observé des signes encourageants tant en qualifications qu’en conditions de course, une fois que nous avons réussi à nous rapprocher de la fenêtre de fonctionnement idéale."

"À l’issue du week-end, la configuration de Kimi s’est clairement révélée plus rapide des deux, ce qui nous conforte dans l’idée que nous avançons dans la bonne direction en matière de développement. Il reste du travail à accomplir, mais les données recueillies nous seront précieuses pour préparer la course d’Austin."

"Nous avons désormais une vision plus claire de la provenance de la performance et des points sur lesquels nous devons nous concentrer pour exploiter davantage le potentiel de la voiture lors des dernières courses de la saison."