Pourquoi Antonelli n’a pas reçu de pénalité malgré quatre infractions aux limites de piste

Kimi Antonelli a bien failli voir sa troisième place au Grand Prix de Singapour compromise par une pénalité de cinq secondes. Le pilote Mercedes a dépassé les limites de piste à quatre reprises pendant la course, un total qui aurait normalement dû entraîner une sanction. Pourtant, les commissaires sportifs n’ont finalement infligé aucune pénalité à l’Italien. Explications.

La troisième place de Kimi Antonelli à Singapour aurait pu être accompagnée d’une pénalité de cinq secondes. Pendant les 62 tours de course, l’Italien a en effet vu quatre de ses temps au tour annulés pour non-respect des limites de piste, ce qui aurait normalement dû déclencher une sanction.

Deux de ces infractions ont été relevées au virage 2, une autre au virage 19, le dernier virage à gauche du circuit de Marina Bay, et la quatrième au virage 7, lors de son tour de sortie des stands, au moment de la relance après une période de voiture de sécurité virtuelle.

Mais il a été rapporté que Mercedes a contesté pendant la course l’une de ces infractions auprès des commissaires sportifs, qui ont finalement accepté de revenir sur leur décision. L’annulation de cette infraction a permis à Antonelli de rester sous le seuil entraînant une pénalité de cinq secondes et de conserver son résultat sans sanction.

Selon la FIA, Antonelli avait effectivement atteint le seuil à partir duquel une pénalité devait être infligée, avant que Mercedes n’obtienne un réexamen de l’une des décisions. C’est pour cette raison que la pénalité de cinq secondes n’est jamais arrivée, parce qu’il avait effectivement reçu le drapeau d’avertissement noir et blanc, puis commis une nouvelle infraction.

La FIA n’a toutefois pas précisé laquelle des quatre infractions initialement relevées avait été annulée. Mais le problème de freinage rencontré par Antonelli après son arrêt aux stands semblerait être la cause de l’infraction annulée.

La dernière sortie de piste d’Antonelli, survenue au virage 7, a en effet été associée à un problème de freinage particulièrement inquiétant. Au moment de la relance après la voiture de sécurité virtuelle, le pilote Mercedes a découvert que sa monoplace ne ralentissait pas comme prévu.

Il a alors rencontré une importante difficulté pour négocier le virage, évitant de peu un contact avec les barrières.

"Lors de la relance après la voiture de sécurité virtuelle, quand j’ai freiné, rien ne s’est passé. La voiture ralentissait vraiment très mal, la puissance de freinage était insuffisante et j’ai failli terminer dans le mur."

"C’était vraiment très compliqué, et la course de la pédale était également très longue. Mais c’était aussi relativement prévisible. J’avais passé les trois quarts de la course derrière une autre voiture, dans l’air sale, et il faisait évidemment très chaud. En plus, nous avions également un problème de capteur sur les freins, donc nous ne disposions même pas des données de freinage."

"Nous ne savions pas exactement à quelle température les freins fonctionnaient, donc tout se faisait au ressenti. Mais ils étaient chauds, parce que je pouvais même sentir leur odeur, ce qui n’était pas très agréable."

Cette explication pourrait constituer un élément important dans l’appréciation d’un éventuel dépassement des limites de piste.

Le règlement sportif de la FIA précise en effet que les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour rester sur la piste et ne peuvent pas la quitter sans raison justifiable. Un problème de freinage pourrait donc, selon les circonstances, être considéré comme une justification recevable.

Il ne s’agit toutefois pas d’une garantie d’absence de sanction. Antonelli en avait déjà fait l’expérience plus tôt dans la saison, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. L’Italien avait alors été pénalisé après avoir coupé un virage, malgré un problème affectant le dispositif de protection de ses roues, qui l’avait contraint à terminer la course avec une monoplace endommagée.

La question reste donc de savoir dans quelle mesure les commissaires peuvent considérer une difficulté technique comme une raison suffisante pour justifier une sortie de piste.

Antonelli est le pilote le plus souvent sanctionné par des annulations de temps au tour

Au-delà de l’épisode de Singapour, le comportement d’Antonelli vis-à-vis des limites de piste commence à attirer l’attention.

Le pilote Mercedes est celui qui a accumulé le plus grand nombre d’annulations de temps au tour pour dépassement des limites de piste en course depuis le début de la saison 2026.

Cette statistique contraste avec sa position de leader du championnat et ses performances particulièrement solides, mais elle souligne également sa tendance à chercher régulièrement les derniers centimètres disponibles sur les circuits.

Après le Grand Prix de Singapour, Toto Wolff a préféré aborder la question avec humour, tout en reconnaissant que son pilote avait pris certains risques.

"Il a gardé son sang-froid, à part quelques dépassements des limites de piste… J’ai une bonne stratégie : je vais mettre un oreiller de l’hôtel sous ses fesses pour qu’il puisse réellement voir la piste, parce que j’ai l’impression qu’il est assis trop bas et qu’il ne la voit pas."

"À la moitié de la course, nous avions déjà trois infractions. Mais cela montre aussi qu’il repousse beaucoup les limites, tout en parvenant à se reprendre."

Les avertissements n’ont d’ailleurs pas manqué pendant la course.

Son ingénieur de course Peter Bonnington, surnommé Bono, a rappelé à plusieurs reprises à Antonelli la nécessité de respecter les limites de piste.

À un moment particulièrement révélateur, il lui a lancé avec insistance à la radio : "Limites de piste, limites de piste, limites de piste !"