Aston Martin F1 a connu une journée correcte à Las Vegas, avec une position dans le top 10 pour Fernando Alonso. Mais le double champion du monde assure qu’il n’y a pas de doute quant au fait que l’équipe sera placée plus loin dans la hiérarchie demain et dimanche, puisque la piste sera sèche et que le manque de performance en ligne droite coûtera cher à l’équipe de Silverstone.

L’Espagnol a aussi expliqué qu’il était difficile de tirer des leçons de la journée, puisque la pluie a empêché les pilotes de rouler en EL1 et a biaisé les résultats en EL2. Il ne pense pas que ce soit utile pour la suite du week-end et qu’il y ait quelque chose à comprendre de ces quelques tours.

"Pas grand chose, pour être honnête" a déclaré Alonso, qui assure qu’il va reculer dans la hiérarchie lors du reste du week-end, et il sait que le manque de vitesse va être de plus en plus problématique.

"Non, ce n’était pas représentatif, la moitié de la grille n’a pas fait de chrono et c’est pour ça que nous sommes plus haut. Mais la puissance est très importante, même dans les conditions humides car il y a de longues lignes droites, et le déficit était important aujourd’hui."

"On aura une heure pour essayer d’en savoir un peu plus sur les pneus, savoir si la dégradation est élevée ou faible, et s’il y a du graining puisqu’il a plu hier. La qualification n’est pas très représentative car on perdra des places au premier tour, donc autant se concentrer sur les pneus."

Pedro de la Rosa, l’ambassadeur de l’équipe, a confirmé qu’il était impossible de savoir à quoi s’attendre pour la suite du week-end sur la base de ce que la journée a produit comme résultats, alors que Lance Stroll était quant à lui 11e au terme de la journée.

"Les leçons à en tirer sont très limitées car la météo sera sèche demain et dimanche, il fera froid mais il ne pleuvra pas et l’on n’utilisera pas les pneus pluie et les pneus intermédiaires" a déclaré de la Rosa.

"On trouvera donc des conditions différentes, mais on a décidé de faire des tours sur les pneus pluie et des tours avec les gommes intermédiaires, et on a pu tirer des leçons sur le déploiement d’énergie et la récupération."

"Ce sera un défi. On a marqué ce circuit comme un des plus difficiles pour nous, avec trois lignes droites et du super clipping, ce sera une course très difficile pour nous, surtout sur une piste sèche."