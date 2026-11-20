Les pénalités continuent de s’accumuler sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas. Après Kimi Antonelli, Oscar Piastri et Carlos Sainz, deux autres pilotes sont désormais sanctionnés pour des changements d’éléments de leur groupe propulseur : Oliver Bearman et Lance Stroll. Le pilote Haas écope d’une pénalité particulièrement lourde de 35 places, automatiquement convertie en départ depuis le fond de la grille, tandis que le Canadien d’Aston Martin devra reculer de dix positions. Au total, cinq pilotes sont désormais concernés par des sanctions avant même les qualifications de samedi.

Le Grand Prix de Las Vegas s’annonce compliqué pour plusieurs pilotes, contraints de composer avec des pénalités sur la grille de départ en raison du remplacement de composants de leurs groupes propulseurs.

Oliver Bearman et Lance Stroll viennent à leur tour de rejoindre la liste des pilotes sanctionnés, qui comprenait déjà Kimi Antonelli, Oscar Piastri et Carlos Sainz.

Avec ces deux nouvelles pénalités, ce sont désormais cinq pilotes qui devront reculer sur la grille à l’issue des qualifications de samedi, même si les conséquences ne seront pas identiques pour chacun d’entre eux.

Bearman condamné à partir du fond de la grille

La sanction la plus importante concerne Oliver Bearman, dont la Haas a reçu plusieurs nouveaux éléments de son groupe propulseur pour le week-end américain.

L’écurie a procédé au remplacement du moteur thermique, du turbocompresseur et du MGU-K, le moteur-générateur électrique associé à la récupération et au déploiement de l’énergie.

Ces changements entraînent un cumul de pénalités atteignant 35 places sur la grille de départ.

Toutefois, conformément au règlement sportif, une sanction cumulée supérieure à 15 places est automatiquement convertie en obligation de prendre le départ depuis le fond de la grille.

Bearman ne reculera donc pas littéralement de 35 positions par rapport à son résultat en qualifications : il sera directement classé parmi les pilotes devant partir en fond de grille en raison de leurs pénalités.

Le Britannique devra ainsi aborder la course de Las Vegas avec un handicap important, quelle que soit sa performance lors de la séance qualificative.

Dix places de pénalité supplémentaires pour Stroll

Lance Stroll connaît lui aussi une nouvelle difficulté au terme d’une saison particulièrement éprouvante avec Aston Martin.

Le pilote canadien a reçu deux nouveaux éléments liés à la partie électrique de son groupe propulseur : un système de stockage d’énergie (batterie) et une unité électronique de contrôle.

Ces remplacements entraînent une pénalité de dix places sur la grille de départ.

Contrairement à Bearman, Stroll ne sera donc pas automatiquement relégué en fond de grille. Il devra reculer de dix positions par rapport à son classement obtenu lors des qualifications, sous réserve de l’application des autres pénalités.

Cette sanction vient compliquer un peu plus le week-end du Canadien, déjà confronté aux difficultés de performance et de fiabilité rencontrées par Aston Martin cette saison.

Cinq pilotes désormais pénalisés à Las Vegas

Bearman et Stroll rejoignent trois autres pilotes dont les changements de composants avaient déjà été annoncés.

Chez Mercedes, Kimi Antonelli devra reculer de cinq places sur la grille après l’installation d’un sixième moteur thermique.

Oscar Piastri a également écopé d’une sanction, cette fois de dix places, après le montage d’un cinquième moteur thermique sur sa McLaren.

Enfin, Carlos Sainz devra lui aussi reculer de dix positions après que Williams a installé un cinquième turbocompresseur sur sa monoplace.

Dans le cas de l’Espagnol, ce changement accompagne l’introduction d’une nouvelle spécification développée par Mercedes High Performance Powertrains dans le cadre du mécanisme ADUO, qui autorise certaines évolutions supplémentaires des groupes propulseurs.

Son coéquipier Alexander Albon pourra également utiliser cette nouvelle version du turbocompresseur, mais sans subir de sanction, puisque cet élément reste compris dans son allocation réglementaire.

Les qualifications de samedi détermineront donc les positions de référence des pilotes, mais la grille définitive devra tenir compte des différentes pénalités accumulées.

Avec cinq pilotes déjà sanctionnés, dont Bearman qui devra obligatoirement partir du fond de la grille, l’ordre de départ du Grand Prix de Las Vegas pourrait sensiblement différer du classement brut des qualifications.