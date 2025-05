Les évolutions les plus importantes de l’année arrivent pour Aston Martin F1

C’est l’heure de vérité pour Aston Martin F1. L’équipe verte reçoit, ce week-end à Imola, des évolutions importantes (nouveau plancher, nouvelle carrosserie). Elles seront installées sur une seule voiture à partir des essais libres, pour dresser un comparatif.

Surtout, ces évolutions sont les premières développées avec la nouvelle soufflerie de l’équipe (du moins en partie). Elles serviront donc de test grandeur nature pour tester ces nouvelles installations, avant la révolution réglementaire de 2026.

Que peut dire de plus Andy Cowell, le PDG de l’équipe, sur ces évolutions ? Quand donc ont-elles été développées... sans risquer de sacrifier le développement pour l’an prochain ?

« Donc, il s’agit d’un package plancher et carrosserie supérieure sur lequel le travail s’est poursuivi de fin décembre jusqu’à la première course à Melbourne », a-t-il dit à Imola avant les premiers essais libres aujourd’hui.

« Une grande partie du travail de développement a été effectuée dans l’ancienne soufflerie, pas par toute l’équipe aérodynamique, car à partir de janvier, une partie de l’équipe aérodynamique complète travaillait sur 2026. »

« Les derniers travaux de cartographie ont été réalisés dans notre nouvelle soufflerie, et tout ce que nous déciderons de faire au-delà de ce week-end sera clairement fait dans notre nouvelle soufflerie. »

Depuis 2023, Aston Martin F1 est en grande souffrance au niveau du développement en cours de saison. L’équipe n’arrive tout simplement plus à faire évoluer sa voiture.

Cela sera-t-il différent cette fois ?

« Ce que nous essayons de faire, c’est de nous assurer que ce que nous mesurons à l’usine, ce travail de cartographie final dans la nouvelle soufflerie, soit aussi approfondi que possible », a précisé Andy Cowell, le PDG de l’équipe.

« On essaie d’être plus minutieux. Est-ce que tout va s’assembler ? Je doute qu’une équipe ait une corrélation à 100%. »

« Et la façon dont nous testons ici sur le circuit - ce troisième monde de l’aérodynamique, la voiture à taille réelle avec ses différentes caractéristiques de rigidité par rapport à un modèle de soufflerie et roulant sur une piste avec des vibreurs, des bosses, des ondulations et des mouvements de la voiture - c’est ce que nous apprendrons sur la piste. »

« Tout se résume à la précision, à la confiance que vous avez dans le chiffre que vous lisez », a-t-il ajouté.

« Nous vivons tous dans ce monde numérique où les chiffres sont présentés avec trois décimales, et nous y croyons, mais quelle est la marge d’erreur ? »

« Nous essayons d’examiner plus en détail quelle est la marge d’erreur dans tout ce que nous mesurons. Nous essayons de nous assurer que pour chaque expérience que nous faisons, nous obtenons un plus grand succès en ayant une réponse claire. »

Pour s’assurer que les évolutions répondent bien aux attentes, Cowell précise qu’elles ont été retardées de plusieurs semaines.

« Peut-être que cette mise à jour aurait pu arriver un peu plus tôt, mais alors elle n’aurait pas du tout été dans notre nouvelle soufflerie », a dit Cowell.

« Mais nous tenions à nous assurer que l’exercice de cartographie final soit fait dans notre soufflerie, afin que ce que nous avons ici soit un bon ensemble de données. »

« Le temps nous dira si c’est suffisant. Mais rien n’est jamais parfait, donc je suis sûr que ça s’améliorera. »

« Est-ce que cela s’alignera parfaitement ? Je doute qu’une équipe y parvienne un jour, mais vous finissez par avoir des décalages de corrélation, avec lesquels vous êtes à l’aise. »

« Avoir des idées innovantes et les amener rapidement sur le circuit, afin que notre temps d’arrivée sur le circuit soit aussi serré que possible, mais sans nous précipiter, et donc manquer la cible - ça, pour moi, c’est la priorité numéro un, parce que c’est ce qui est important pour notre avenir. »

Cowell conclut en précisant ce que tout le monde pense : Aston Martin F1 espère moins sauver sa saison 2025, si mal embarquée, que voir comment ses nouveaux outils fonctionnent.

« Les six dernières courses n’ont pas été agréables. Ne pas marquer de points n’est pas agréable. »

« Il y a donc un désir de rendre l’AMR25 plus compétitive, mais il y a probablement un désir encore plus grand de s’assurer que notre machine d’innovation soit plus robuste, et qu’ensuite nous pouvons réduire les délais. »