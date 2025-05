Hadjar chez Red Bull en 2026 ? Il remet en question le baquet de Tsunoda selon Marko

Un avenir prometteur s’offre à Isack Hadjar, Yuki Tsunoda commençant à « sentir la pression ».

C’est le constat du Dr Helmut Marko, consultant F1 de Red Bull, qui ne tarit pas d’éloges sur les débuts de carrière du Français en Formule 1 chez Racing Bulls.

Hadjar, 20 ans, surpasse son plus expérimenté équipier Liam Lawson, qui avait tellement impressionné les dirigeants de Red Bull l’an dernier qu’il a été choisi à la place de Tsunoda pour le baquet de l’écurie Red Bull aux côtés de Max Verstappen.

Les places de Tunoda et Lawson ont été rapidement échangées, et Marko est satisfait que le pilote japonais soit au moins plus performant que le Néo-Zélandais chez Red Bull Racing.

Marko ne tarit cependant pas d’éloges sur Hadjar.

"Hadjar est la grande surprise pour moi," a déclaré l’Autrichien de 82 ans. "Il réalise sa performance avec calme, comme si c’était une seconde nature."

"C’est d’autant plus impressionnant qu’il ne connaît pas la plupart des circuits."

Marko admet même que Hadjar met la pression sur le pilote Red Bull Racing, Tsunoda, d’autant plus que Honda, sponsor du Japonais, rejoint Aston Martin l’année prochaine.

"Yuki sent déjà la pression monter sur sa nuque," a déclaré l’Autrichien. "Et on sait qu’il perd du terrain dès qu’il est sous pression."

Hadjar pourrait donc se retrouver chez Red Bull Racing en 2026 ?

"Bien entendu, tout est ouvert à ce stade."