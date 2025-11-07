Verstappen craint trop ’d’incertitudes’ si la FIA valide cette règle pour 2026

Max Verstappen a réagi aux discussions autour d’une possible obligation de deux arrêts aux stands à partir de 2026. La FIA a en effet pour projet de réfléchir à cette possibilité afin d’améliorer le spectacle en obligeant des stratégies complexes.

Tout en reconnaissant que cela pourrait améliorer le spectacle du point de vue du divertissement, le pilote Red Bull est un peu sceptique et a expliqué pourquoi avant la manche d’Interlagos.

"Oui, les voitures sont à nouveau un peu plus difficiles à suivre" a déclaré Verstappen. "Et puis, dans certaines courses, quand on reste à moins d’une seconde, les pneus surchauffent assez rapidement et il devient assez difficile de tenter une attaque."

"Aussi parce que la plupart des voitures se tiennent en deux ou trois dixièmes, l’avantage de rythme n’est pas suffisant, sauf si quelque chose d’imprévisible arrive, comme une voiture de sécurité. Donc, oui, on verra bien."

Le quadruple champion du monde de Formule 1 a ajouté qu’il s’attend à ce que les fans de la discipline continuent à se plaindre de certaines situations, même si les règles venaient à changer.

"Peut-être que ce sera mieux s’ils font ça, mais c’est sûr que les gens crieront quand même l’année prochaine quand cela arrivera au mauvais moment, quand il faudra faire deux arrêts ou autre chose. Donc, ce genre de réactions, il y en aura toujours."

Selon lui, le règlement technique change déjà assez pour ne pas ajouter des inconnues sur l’opérationnel : "L’année prochaine, il y aura déjà beaucoup d’inconnues en général concernant les moteurs et les voitures, sans même parler d’imposer deux arrêts, disons-le comme ça. Donc, beaucoup d’incertitudes."

George Russell, directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix, est encore moins convaincu.

"Je ne suis pas sûr que cela fonctionnera," a-t-il déclaré.

"Je pense que nous avons simplement besoin de pneus plus tendres, ce qui augmentera le nombre de dépassements en raison de l’usure. Si nous pouvions créer comme par magie des pneus dont les durs dureraient 30 tours, les médiums 20 tours et les tendres 10 tours, ce serait idéal. Nous aurions alors une véritable diversité stratégique."

"Mais je comprends que cela soit presque impossible pour Pirelli, étant donné les différences entre les surfaces des circuits. Si toutes les pistes avaient le même asphalte, il serait beaucoup plus facile de développer des pneus permettant davantage de dépassements."

Quelle que soit la décision de la F1, la plupart des pilotes ne regretteront pas la génération actuelle de voitures à effet de sol, qui disparaîtra à la fin de l’année.

Lance Stroll a résumé sans détour l’état d’esprit général : "Ça ne va pas me manquer. Les voitures étaient trop lourdes et trop rigides. L’idée était d’améliorer les courses, mais je ne sais pas si nous y sommes vraiment parvenus."

Charles Leclerc a ajouté : "La première année n’était pas agréable avec tous ces rebonds. Après cela, ça s’est amélioré, mais je préfèrerais quand même une voiture plus légère. Ce n’est probablement pas aussi amusant que la génération précédente."

Et Pierre Gasly a fait écho à ce sentiment : "Notre dos a beaucoup plus souffert que les gens ne l’imaginent. Je suis heureux que nous passions à autre chose - nous pouvons certainement trouver un meilleur moyen d’obtenir des performances sans le poids et la rigidité supplémentaires."