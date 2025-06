Ailerons flexibles : Pas de gaspillage d’argent... mais plutôt de temps

Günther Steiner a réfuté l’affirmation de Lewis Hamilton selon laquelle la nouvelle directive sur les ailerons flexibles en Formule 1 était un « gaspillage d’argent », affirmant qu’il était plutôt « peu coûteux » pour les équipes de se conformer à ces tests plus stricts.

Et il ajoute que cela a finalement servi McLaren F1 plutôt que le contraire !

La FIA a commencé à restreindre davantage le mouvement de ces pièces aérodynamiques lors du Grand Prix d’Espagne de ce mois-ci, toutes les voitures devant désormais passer des tests de charge statique plus stricts pour la flexion de l’aileron avant.

Toutes les équipes ont dû concevoir de nouveaux ailerons avant conformément à la nouvelle réglementation et ont bénéficié d’un délai suffisant pour le faire, ayant été informées du changement dès janvier.

Après la course de Barcelone, Hamilton n’a pas tardé à critiquer la directive technique (à lire ici), arguant qu’il ne s’agissait que d’un « gaspillage d’argent », car « les ailerons de tout le monde se plient encore, mais la flexion est juste réduite de moitié ».

Il a ajouté que sa Ferrari avait « à peu près la même sensation », soulignant cependant une dégradation du confort de pilotage.

Aujourd’hui, l’ancien directeur de Haas F1, Günther Steiner, a réfuté les affirmations de Hamilton, suggérant que les équipes n’avaient pas eu besoin de dépenser autant d’argent que le Britannique le pense.

"Cet aileron moins flexible était finalement presque le même pour tout le monde. Lewis a déclaré que tout cet argent avait été gaspillé pour faire ceci et ce genre de choses – il n’y a pas eu de gaspillage d’argent. Il faut juste s’assurer que l’aileron ne fléchit pas autant."

"McLaren a simplement ajouté un support supplémentaire sur l’aileron pour qu’il ne se plie plus autant. Se débarrasser de cet aileron flexible était donc une solution très bon marché, et la plupart ont fait la même chose. Cela explique en partie les plaintes des autres équipes, c’était quelque chose de peu coûteux à tenter pour ralentir McLaren."

"Par contre, c’est amusant mais qu’ont-ils gagné ? Rien. Ils ont donné un avantage supplémentaire à McLaren. On a gaspillé du temps, pas de l’argent !"

Malgré les spéculations selon lesquelles cette directive pourrait bouleverser l’ordre de la compétition, McLaren a conservé sa domination en Espagne, avec un nouveau doublé pour l’écurie de Woking, Oscar Piastri, devant son équipier Lando Norris.

Pour Steiner, la capacité de McLaren à récupérer l’avantage perdu grâce à la refonte de l’aileron avant témoigne de la solidité de son département d’ingénierie.

"McLaren sait exactement ce qu’il faut faire avec la voiture. S’ils perdent l’aileron flexible ou l’effet qu’il leur procure, ils passent en soufflerie et tentent de reproduire ce qu’ils ont fait pour retrouver le même équilibre sur la voiture. Et on ne peut peut-être pas atteindre 100 %, mais on atteint 99,8 %."