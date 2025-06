Horner et Nielsen disent non à Briatore pour diriger Alpine F1

Les choses progressent vite dans le dossier du futur directeur d’équipe d’Alpine F1.

Suite à notre information publiée hier, deux candidats potentiels se sont retirés d’eux-mêmes de la course.

Suite à la démission soudaine d’Oliver Oakes, certains avaient associé Christian Horner, directeur d’équipe de longue date de Red Bull, à un transfert vers Ferrari ou Alpine F1.

Flavio Briatore aurait approché Horner récemment, les deux hommes évoluant très souvent ensemble dans le paddock, et de manière encore plus assidue à Monaco et Barcelone.

Malgré sa position fragilisée chez Red Bull ces 15 derniers mois, Horner vient de rejeter l’idée de changer de team, y compris à long terme.

"C’est toujours flatteur d’être associé à d’autres équipes," a déclaré le Britannique. "Mais je suis entièrement dévoué à Red Bull."

"Cela a toujours été le cas et cela le sera certainement à long terme."

Un autre nom lié à la direction d’Alpine F1 est celui de Steve Nielsen, qui connaît bien Flavio Briatore, directeur d’équipe par intérim d’Alpine, après une longue période ensemble chez Renault F1 dans les années 2000.

Nielsen a rejoint la FIA en tant que directeur sportif en 2023, mais a démissionné un an plus tard, créant un cabinet de conseil qui travaille désormais avec la F1 et les entreprises associées.

Le Britannique de 60 ans a été aperçu en conversation avec Briatore lors du récent Grand Prix d’Espagne, où ce dernier a admis « rechercher » un directeur d’équipe à temps plein.

Mais les tentatives de Briatore pour courtiser Nielsen ont échoué. Des sources proches de l’équipe affirment que Steve Nielsen a rejeté l’offre de Briatore, préférant conserver son rôle de consultant en F1 plutôt que de revenir à Enstone, où il a travaillé pendant près de dix ans.

De plus Nielsen a déménagé récemment avec sa famille et sa vie se fait dorénavant dans le sud de la France, et il n’envisage pas de retourner au Royaume-Uni de sitôt.

Nielsen se serait même vu proposer de travailler comme directeur d’équipe à distance, depuis son domicile, et de ne voyager avec l’équipe que lors des week-ends de Grand Prix. Mais il sait que ce poste exige une présence 24 h/24 et 7 j/7 à l’usine et sur la piste, c’est pourquoi Nielsen a choisi de ne pas accepter l’offre de son ancien patron.

Interrogé sur ces affirmations, Nielsen a confirmé, ajoutant qu’il était "toujours agréable d’être sollicité".

Le nouveau favori pour occuper ce poste, probablement par intérim, serait Julian Rouse (en photo ci-dessous), le directeur sportif d’Alpine. Briatore pourrait lui laisser le temps de faire ses preuves avant de se remettre en recherche de quelqu’un avec plus d’expérience en F1.