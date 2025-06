Hamilton dénonce ’un gaspillage d’argent en F1’ avec les nouveaux ailerons

Lewis Hamilton a qualifié de « gaspillage d’argent » la dernière modification réglementaire de la FIA introduite en F1 ce week-end.

La décision de la FIA de restreindre les ailerons flexibles avait fait grand bruit suite aux plaintes déposées par certaines équipes la saison dernière contre leurs concurrents.

L’instance dirigeante mondiale du sport automobile a choisi d’introduire de nouveaux tests de charge pour les ailerons arrière et avant, le premier dès le début de la saison, et le second dès le Grand Prix d’Espagne de ce week-end.

Le report des tests sur les ailerons avant visait à garantir l’équité envers les équipes, afin d’éviter de concevoir un nouveau composant pour le début de la saison, alors qu’elles avaient déjà dépensé des sommes considérables pendant l’hiver.

Le septuple champion du monde, Hamilton, n’a cependant pas hésité à condamner cette décision, qui, selon lui, n’a eu aucun impact sur la hiérarchie après avoir constaté l’effet du nouvel aileron avant lors des deux premiers jours à Barcelone.

"L’équilibre n’est certainement pas aussi bon qu’avant, mais cela n’a pas changé grand-chose à la hiérarchie. Quel gaspillage d’argent ! C’est un gaspillage d’argent pour tout le monde. Cela n’a littéralement rien changé."

"Les ailerons de tout le monde se plient encore, allez disons la moitié de la flexion d’avant, et tout le monde a dû en fabriquer de nouveaux et dépenser plus d’argent. C’est absurde, c’est comme ça, et on continue quand même."

"Au niveau des sensations en plus c’est moins bon. J’ai piloté la voiture sur simulateur et c’est quasiment pareil en vrai. Un peu plus de survirage à haute vitesse."

"Nous aurions dû donner tout cet argent à une œuvre caritative. Je sais, on gaspille de l’argent en F1 mais là c’est absurde !"

Charles Leclerc, son équipier chez Ferrari, a reconnu que, même s’il ressentait une légère différence à haute vitesse, est moins critique.

"Oui, c’est perceptible, surtout dans les virages rapides. C’est un peu plus délicat à piloter, mais ce n’est pas quelque chose que je n’apprécie pas. Pas vraiment de grande différence, car on peut parvenir à retrouver l’équilibre de différentes manières. Mécaniquement, chacun a sa propre méthode pour y parvenir."

"Nous avons tous évolué dans cette direction avec plus d’appuis à l’arrière, alors qu’avant l’aileron avant était plus efficace. De notre côté, cela n’a pas beaucoup changé les choses."