Verstappen est prêt à accueillir Vettel pour un retour chez Red Bull

Max Verstappen a été appelé à réagir aux liens qui se nouent de plus en plus entre Sebastian Vettel et son équipe, Red Bull Racing, pour un retour en tant que consultant.

L’Allemand n’a pas fait mystère de ses intentions cette semaine, se disant toutefois plutôt prêt à épauler le Dr Helmut Marko qu’à le remplacer. Ce dernier a d’ailleurs rappelé qu’il comptait rester au moins jusqu’à la fin 2026.

Comment le quadruple champion du monde en titre verrait le retour d’un autre quadruple champion du monde de Red Bull ?

"C’est plus que normal que quelqu’un qui a accompli autant avec Red Bull, qui a été formé par Red Bull… qu’en un sens, il y ait toujours une place disponible, n’est-ce pas ?" dit Verstappen aujourd’hui en Autriche.

"Seb a toujours entretenu de très bonnes relations avec Helmut, même après son départ. Je ne savais pas qu’ils discutaient, bien sûr, mais je suis sûr qu’il y a toujours une place pour Seb, quelle que soit la forme."

"Tout ce qui peut aider l’équipe maintenant ou dans le futur est une bonne chose. Helmut a dit qu’il n’était pas encore prêt à partir mais il est aussi logique, à son âge, de penser à comment transmettre le flambeau au mieux."