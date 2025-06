Yuki Tsunoda ’apprend toujours’ et ’se donne à 100 %’ malgré les difficultés

Yuki Tsunoda a testé la RB19 de 2023 à Barcelone après le Grand Prix d’Espagne, et le pilote Red Bull a pu avoir un meilleur comparatif entre ce qui fut une monoplace dominatrice, et son actuelle voiture dont il peine à tirer la quintessence.

"J’apprends toujours dans la voiture, j’ai fait de bons tours à Barcelone, j’ai eu une bonne comparaison entre la RB19 et la RB21 en les pilotant sur le même circuit. C’était un week-end difficile à Barcelone, je dois oublier cela et repartir de zéro" a déclaré Tsunoda.

Malgré une saison difficile chez Red Bull, le Japonais reste satisfait par ce qu’il donne de lui-même et par son implication en toutes circonstances, même s’il connait des week-ends difficiles.

"Je dirais que ce n’est pas nécessairement une déception. Je donne quand même mon maximum, c’est le plus important pour moi. Si vous n’êtes pas à 100 % à chaque course, vous pouvez trouver des excuses. Mais à chaque course avec Red Bull, j’étais en bonne forme à chaque fois, même si j’avais des moments difficiles."

"C’était difficile et mauvais à Barcelone, mais je peux au moins dire que j’ai donné 100 % de ce que j’avais avec la voiture telle qu’elle était, même si c’était un week-end à oublier. Mais on s’y habitue, on ne peut pas toujours penser à la course précédente, il faut penser à la suivante et essayer de comprendre ce qu’on peut faire mieux."

Tsunoda admet savoir quel mauvais sort Red Bull peut lui réserver si cela ne va pas mieux dans les prochaines semaines.

"Tant que je ne suis pas vraiment performant, je sais ce qui va se passer."

"Je me connais, ce n’est pas le niveau où je devrais être. Mais oui, on verra bien. Je suis confiant quant à mon retour en force."

"Ce n’est pas qu’une question de… vous aimez parler de la deuxième place chez Red Bull, mais c’est comme ça. Je sais que j’ai prouvé des choses ces dernières années et lors des courses précédentes, notamment en début de saison, et oui, il se passe beaucoup de choses."