Hamilton attend surtout des évolutions, pas un week-end rassurant

C’est un Lewis Hamilton détendu qui a rejoint le paddock du circuit Gilles Villeneuve de Montréal pour le Grand Prix du Canada ce week-end.

Après avoir indiqué son soulagement hier quant au fait que sa Ferrari avait bien un problème en course en Espagne, et répondu aux rumeurs concernant Frédéric Vasseur et lui-même, il est temps d’aborder l’aspect sportif et ses ambitions pour la course.

"C’est l’une des courses qui me tient le plus à cœur," tient-il à dire d’entrée de jeu.

"J’ai remporté ma première victoire sur l’Île Notre-Dame. Je me souviens de la sensation incroyable d’être le premier à franchir la ligne d’arrivée, et depuis, Montréal a toujours été un endroit spécial pour moi."

Parmi les caractéristiques que le champion anglais apprécie sur ce circuit, il y a bien sûr son tracé, mais aussi la proximité des fans avec l’action.

"Le circuit est passionnant avec ses murs tout autour, mais il est incroyablement rapide pour un circuit urbain, et les freinages sont très durs, ce qui fait monter l’adrénaline. Mais ce que j’aime vraiment, ce sont les tribunes, car elles sont plus proches de la piste que partout ailleurs. Au virage 10 ou au virage 2, on a l’impression de freiner dans les bras des fans, et c’est une sensation magnifique."

"J’ai toujours eu beaucoup de soutien ici, et maintenant que je suis pilote Ferrari, je pense que j’en aurai encore plus, d’autant plus qu’il y a une importante communauté italienne ici. Nous travaillons dur pour obtenir, et offrir à tous, un excellent résultat ce week-end."

En tant que pilote Ferrari, pense-t-il voir une réaction différente ?

"Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre. Chaque course à laquelle je participe est unique – c’est la première fois que je pilote la voiture rouge sur ce circuit. Comme je l’ai dit, il y a une assez grande communauté italienne, ce que je ne savais pas. J’espère donc qu’il y aura un bon soutien ici ce week-end."

Bien entendu la Ferrari SF-25 n’est pas la favorite pour ce week-end mais Leclerc a exprimé une certaine confiance quant au fait qu’elle pourrait jouer le podium. Est-il de cet avis ? Hamilton préfère embrayer sur les évolutions qui tardent à arriver, notamment la nouvelle suspension arrière.

"Dur à dire ! D’une manière générale, nous devons améliorer les performances de notre voiture. Nous avons bénéficié d’une amélioration à Bahreïn. J’espère en avoir une autre bientôt. Nous sommes également dans la période où nous devons commencer à travailler sur la voiture de l’année prochaine. La voiture que je pilote actuellement n’est pas une voiture que j’ai contribué à développer et à faire évoluer au cours des quatre dernières années. Je pilote donc une voiture à laquelle Charles a évidemment participé, qu’il connaît très bien, et qui présente ses défis. Mais j’apprécie ce défi."

A-t-il besoin d’un week-end vraiment fluide pour se remotiver et sortir d’une spirale un peu négative ?

"Je n’ai pas l’impression de devoir chercher cela. Bien sûr, un bon week-end est toujours une bonne chose, mais je n’ai pas l’impression d’en avoir désespérément besoin. Je trouve que c’est bien pire à l’extérieur à vous écouter qu’à l’intérieur."

"Je ressors de la réunion avec l’ingénierie, la façon dont ils règlent la voiture par rapport à toutes les autres années où j’ai été ici est complètement différente. Et discuter avec les ingénieurs pour changer les choses… Ils ont une certaine façon de travailler et leur réponse c’est du genre : ’Attends une seconde, ça n’a pas vraiment de sens’."

"C’est ce que j’ai fait ces 17 ou 18 dernières années ici, et ça a fonctionné pour beaucoup d’entre elles. Il faut donc que tout cela fonctionne avec l’équipe et que l’on travaille de manière constructive pour apporter des changements. La voiture a un vrai point fort, et on essaie de la faire fonctionner sur tous ces circuits, ce qui pose problème à tout le monde. J’espère que ce week-end sera excellent."