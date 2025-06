Leclerc juge deux choses ’très impressionnantes’ chez Hamilton

Charles Leclerc a découvert les qualités de Lewis Hamilton cette année, quand le septuple champion du monde de F1 a rejoint Ferrari. Le pilote au numéro 16 a pu constater que le Britannique possède un atout dans son pilotage qu’il n’avait jamais vu auparavant.

"Je m’attendais à beaucoup, beaucoup de choses de la part de Lewis, évidemment, en rejoignant l’équipe et en ayant autant de succès" a déclaré Leclerc. "En F1, on s’attend à voir de la vitesse, des choses spéciales en termes de pilotage. On s’attendait donc à ce genre de choses. J’ai tout de même été surpris par la façon dont il freine, par exemple."

"Je pense que la façon dont il freine tardivement est très, très, très impressionnante. Dans ma carrière, j’ai toujours freiné plus tard que mes coéquipiers. Et c’est un style de pilotage particulier que je n’ai vu chez aucun de mes coéquipiers. Je pense que Lewis a une longueur d’avance dans ce domaine. Cela m’a donc surpris."

Le Monégasque reconnait que ce qui l’impressionne le plus chez son nouvel équipier est sa capacité à gérer la compétition en parallèle de ses autres activités : "Mais pour le reste, je pense que c’est le reste qui m’a le plus surpris. Et ce sont des choses auxquelles je ne m’attendais pas. Sa discipline est très, très impressionnante."

"De l’extérieur, je me souviens que je le voyais et que je gérais tellement de choses différentes. Et je me suis dit ’ça doit être difficile’. Mais quand on voit à quel point tout est organisé, on comprend qu’il est concentré à 200 % sur la course. Et tout est super bien organisé pour que les autres projets se déroulent sans problème sans qu’il soit impliqué quotidiennement."

"C’est un exemple pour moi, car nous avons tous des passions, nous avons tous des projets en dehors de la course. Mais évidemment, pour nous tous, le plus important est de rester concentré sur la course. Et je pense que Lewis est très, très impressionnant sur ce point."