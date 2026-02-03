Wolff : un bon début mais aucune certitude sur le niveau réel de la W17

Toto Wolff s’est montré globalement satisfait du début de Mercedes dans la nouvelle ère réglementaire de la Formule 1, à l’issue du shakedown de Barcelone. Le directeur de l’écurie allemande a toutefois insisté sur un point essentiel : malgré un déroulement sans accroc, il est encore impossible de savoir où se situe réellement Mercedes face à la concurrence.

Lors de ce premier test de pré-saison, les Flèches d’Argent ont figuré parmi les équipes les plus assidues en piste. George Russell et Kimi Antonelli ont enchaîné les tours au volant de la W17, accumulant les kilomètres et livrant un discours teinté d’optimisme mesuré sur l’avancement du programme.

Lundi, à l’occasion de la présentation officielle de l’équipe, Toto Wolff est revenu sur ces premiers roulages, tout en reconnaissant que les enseignements restent limités à ce stade.

"Je suis vraiment content de la façon dont cela s’est passé pour nous, notamment en ce qui concerne l’interaction entre le groupe propulseur, le déploiement de l’énergie et le châssis," a déclaré Wolff.

"Cela dit, nous avons eu trois journées solides, c’est une bonne base sur laquelle construire, mais nous n’avons pas encore une véritable image de la performance."

Selon Wolff, l’absence de repères clairs empêche toute conclusion hâtive.

"Nous n’avons pas vu Max [Verstappen] pousser la Red Bull à fond, nous n’avons pas vu McLaren et Ferrari exploiter leur plein potentiel. Donc je me garderais bien de dire que cela a été formidable pour nous – tout simplement parce que nous n’en savons rien."

Sacrée pour la dernière fois en 2021, lorsque Mercedes avait décroché le huitième de ses titres constructeurs consécutifs, l’écurie aborde ce nouveau cycle réglementaire avec une vision à long terme. Interrogé sur l’idée qu’un échec dans la lutte pour le titre en 2026 pourrait être considéré comme un revers, Wolff a nuancé.

"Le mot ’échec’ est assez dur, d’une certaine manière. Nous entrons dans ces règlements pour plusieurs années. La manière dont je vois les choses, ce n’est pas forcément l’optimisation d’un week-end ou d’une saison, mais le fait de voir une trajectoire ascendante."

L’Autrichien s’attend à des difficultés, quelles que soient les performances initiales : "Quelle que soit la façon dont nous prenons le départ de cette saison, je suis certain qu’il y aura des défis : nos propres défis, et la performance relative par rapport aux autres. Voyons comment cela évolue, voyons si nous avons une voiture qui a le potentiel de se battre pour un championnat."

Connu pour sa prudence lorsqu’il s’agit d’évaluer la compétitivité de Mercedes, Wolff a insisté sur sa méfiance vis-à-vis des premières impressions.

"Comme vous le savez, je suis toujours sceptique concernant la performance. J’ai trop souvent placé mes attentes au mauvais endroit par le passé, et je ne veux pas me retrouver à Bahreïn ou à Melbourne à réaliser que nous ne sommes pas ce que nous pensions être, à savoir une équipe capable de gagner des courses."

Si le véritable niveau de la W17 reste incertain, Wolff n’a en revanche aucun doute concernant son duo de pilotes, George Russell et Kimi Antonelli, qui poursuivent leur collaboration pour une deuxième saison consécutive.

Alors que Russell apparaît comme le favori des bookmakers avant le début de la saison, Wolff y voit une reconnaissance méritée, sans pour autant s’emballer.

"C’est toujours agréable quand votre pilote est le favori chez les bookmakers, et je pense qu’il le mérite, parce que c’est l’un des meilleurs," a-t-il affirmé.

"Il nous a montré où se situait la performance de la voiture, et il a été globalement plus qu’excellent pour nous."

"Cela dit, ce sont toujours le meilleur pilote et la meilleure voiture qui gagnent, et nous n’avons pas encore prouvé que nous disposions d’un package suffisamment bon."

"Nous n’avons pas encore roulé à Bahreïn, avec son asphalte très abrasif, qui a toujours été délicat pour nous. J’espère que les bookmakers ont raison, mais j’y croirai lorsque nous verrons des performances qui le confirmeront."

