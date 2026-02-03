Doohan rebondit chez Haas en tant que pilote de réserve

Libéré par Alpine à l’issue de la saison dernière, Jack Doohan n’aura pas mis longtemps à retrouver un point d’ancrage en Formule 1. L’Australien de 23 ans a été officialisé pilote de réserve chez Haas F1, où il épaulera l’écurie américaine aux côtés du Japonais Ryo Hirakawa.

Fils de la légende du MotoGP Mick Doohan, quintuple champion du monde, Jack Doohan avait disputé six Grands Prix avec Alpine en 2023 avant d’être écarté au profit de l’Argentin Franco Colapinto. Une décision qui avait mis un coup d’arrêt brutal à sa trajectoire en F1, mais qui n’a visiblement pas entamé sa détermination à poursuivre au plus haut niveau.

Chez Haas, Doohan rejoint un dispositif renforcé, alors que l’écurie américaine a approfondi ses liens avec Toyota, partenaire technique devenu sponsor titre cette saison. Cette connexion explique notamment la présence de Ryo Hirakawa parmi les pilotes de réserve. L’équipe dirigée par Ayao Komatsu s’appuiera cette année sur un duo titulaire composé du Britannique Oliver Bearman et du Français Esteban Ocon.

Pour Jack Doohan, ce nouveau rôle représente une opportunité clé pour relancer sa carrière en Formule 1 alors que les portes de la Super Formula se sont refermées de manières imprévues (à lire ici).

"Haas est l’endroit idéal pour continuer ma carrière en F1," a-t-il expliqué, affirmant vouloir "tout faire pour raviver ses ambitions au plus haut niveau."

"Je tiens à remercier l’équipe de me donner l’opportunité de progresser et de relever ensemble le grand défi de 2026. J’ai hâte de commencer à travailler avec l’équipe et de contribuer à une saison réussie."

Un point de vue partagé par le patron de l’écurie américaine, conscient des défis qui attendent un pilote de réserve désireux de revenir sur la grille.

"Je suis personnellement très heureux d’accueillir Jack au sein de l’équipe, compte tenu de son solide palmarès et, bien sûr, de son expérience en tant que pilote de réserve en Formule 1. Le dévouement nécessaire pour rester performant et prêt à courir, tout en apprenant le fonctionnement de l’équipe, représente un véritable défi pour tout pilote, et plus particulièrement pour quelqu’un qui a encore très envie de courir à ce niveau. J’ai beaucoup apprécié faire la connaissance de Jack et nous sommes impatients de l’accueillir dans l’équipe et de bénéficier de son expertise," a souligné Ayao Komatsu.

Avant son passage en Formule 1, Jack Doohan s’était illustré dans les formules de promotion en terminant troisième du championnat de Formule 2 en 2023, un résultat qui lui avait ouvert les portes du rôle de pilote de réserve chez Alpine. Désormais chez Haas, l’Australien espère que cette nouvelle étape lui permettra, à terme, de retrouver un volant de titulaire en Grand Prix.

