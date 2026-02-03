Williams remplace un de ses gros sponsors à quelques heures de la présentation de sa FW48

Il y a du mouvement chez Williams à l’approche du lancement de sa nouvelle monoplace, prévue aujourd’hui vers 15 heures. L’écurie de Grove dévoilera sa FW48 sans l’un de ses partenaires les plus emblématiques, Santander, dont le retrait a été confirmé à quelques heures de la présentation virtuelle prévue ce mardi. Santander sera toutefois remplacé par une autre banque très connue, Barclays.

Malgré la présence de Carlos Sainz, qui avait motivé l’arrivée de Santander, le géant bancaire ibérique a revu sa stratégie de sponsoring en Formule 1 et ne sera plus associé à Williams à partir de la saison 2026. Cette décision entraîne la disparition des logos Santander et Openbank de la voiture comme des tenues de l’équipe, mettant fin à un accord qui comprenait également l’accès au paddock et des programmes d’hospitalité pour les clients du groupe.

L’écurie britannique, qui alignera cette année Carlos Sainz et Alex Albon, doit présenter sa nouvelle monoplace aujourd’hui avec du retard, après avoir manqué l’intégralité de la semaine de roulage et de shakedown à Barcelone.

Un porte-parole de Santander a confirmé la séparation dans un communiqué officiel :

"Nous tenons à remercier Atlassian Williams F1 Team pour son travail, son professionnalisme et son engagement au cours de la saison passée. Nous lui souhaitons plein succès pour l’avenir."

Si Santander se retire de Williams, la banque n’abandonne toutefois pas la Formule 1. Le groupe espagnol demeure partenaire bancaire officiel du championnat et prévoit même de renforcer sa visibilité lors de la saison 2026.

La marque bénéficiera ainsi d’une présence accrue sur certains Grands Prix, avec des logos intégrés à l’éclairage des circuits et à des installations statiques sur huit épreuves, parmi lesquelles Barcelone, Silverstone, Austin, Mexico, São Paulo, Las Vegas et Miami.

Santander devrait également réaliser un investissement majeur dans le nouveau Grand Prix d’Espagne à Madrid, qui se disputera sur le tracé urbain du Madring, un projet stratégique pour la banque sur son marché domestique.

En parallèle, Williams a directement confirmé son remplacement par Barclays. Barclays deviendra le Partenaire Bancaire Officiel de Williams alors que la Formule 1 entre dans une ère de réglementation entièrement nouvelle en 2026.

Il s’agit du tout premier partenariat de Barclays en Formule 1, qui vient compléter son portefeuille de partenariats sportifs de premier plan, comprenant la Premier League, la Barclays Women’s Super League, Wimbledon, le New York Liberty (WNBA) et Lord’s, temple du cricket. Barclays a choisi Williams comme partenaire stratégique pour accompagner la transformation de l’écurie, accéder à des marchés clés et rencontrer des décideurs passionnés de Formule 1, et créer un lien avec la nouvelle génération de fans, dont 43 % ont moins de 35 ans et 42 % sont des femmes.

La marque Barclays sera bien visible sur la FW48, la toute nouvelle monoplace de Williams, dont la livrée sera dévoilée aujourd’hui. Elle figurera également sur les casques des pilotes Alex Albon et Carlos Sainz, sur les vêtements de l’équipe, ainsi que dans les garages et les espaces d’accueil en bord de piste.

Ce partenariat marque le renouvellement de l’alliance entre Barclays et Williams, dont le fondateur légendaire, Sir Frank Williams, était client de la banque, qui a également fourni des services bancaires à l’équipe pendant de nombreuses années.

"L’annonce d’aujourd’hui confirme la croissance commerciale de Williams, qui a vu de nombreuses grandes marques internationales rejoindre l’équipe dans sa mission de reconquérir les premières places. Au cours des trois dernières années, Williams a accueilli Atlassian comme partenaire titre, aux côtés de Komatsu, Super Group, NMC2, VAST Data, Stephens, Airia, Brillio, Keeper Security, Zoox et New Era. Kraken, Gulf Oil International Ltd et Duracell ont tous prolongé leurs partenariats, reconnaissant ainsi l’approche novatrice et primée de Williams. À l’aube de 2026, l’équipe a annoncé de nouveaux partenariats avec Anthropic, BNY, Wilkinson Sword et Nuveen," explique l’équipe dans son communiqué.

Pour James Vowles, directeur de Williams F1, "nous sommes ravis d’accueillir Barclays en tant que partenaire bancaire officiel de l’écurie Atlassian Williams F1 Team. Alors que nous nous préparons à l’un des changements réglementaires les plus importants de l’histoire de la Formule 1, nous nous apprêtons à saisir les opportunités de cette nouvelle ère avec Barclays, tout en continuant d’investir pour un succès à long terme."

Stephen Dainton, président de Barclays Bank PLC, ajoute : "Notre partenariat avec l’écurie Atlassian Williams F1 Team renforcera notre engagement auprès de nos clients et valorisera notre marque sur nos principaux marchés, tout en développant nos activités de banque d’investissement, de banque privée et de gestion de patrimoine. Collaborer avec l’une des écuries les plus prestigieuses de Formule 1 nous offre une visibilité mondiale sans précédent."

"Barclays est depuis longtemps l’un des partenaires institutionnels les plus engagés du monde du sport – de la Premier League et la Women’s Super League à Lord’s, Wimbledon, les Brooklyn Nets (NBA) et le Liberty (WNBA) – et nous associons ces plateformes internationales à des investissements majeurs dans le sport amateur et communautaire. C’est cette combinaison de performance de haut niveau et d’impact local qui définit notre approche."

