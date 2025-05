Wolff : Les deux arrêts obligatoires ’sont pires’ qu’une course normale

Toto Wolff n’a pas apprécié la course avec les deux arrêts obligatoires à Monaco. Le patron de Mercedes F1 s’agace d’une décision qui n’a pas changé grand chose, surtout pour ses pilotes qui étaient 14e et 15e sur la grille.

George Russell s’est montré très sévère avec la décision des deux arrêts et l’Autrichien, s’il est plus diplomate sur la forme, pense que le Grand Prix de Monaco est un événement de spectacle hors piste plus qu’un événement en piste.

"Je ne crois pas qu’ils soient contents sincèrement. Il n’y avait rien à jouer, la seule chance de marquer des points était d’espérer un drapeau rouge ou un abandon. Même en allant loin ou en s’arrêtant plus tôt, il n’y avait aucune chance" a déclaré Wolff, qui est sévère avec le spectacle en piste produit par cette règle.

"C’est mauvais. C’est pire qu’un seul arrêt, il faut regarder ce qu’on pourrait faire l’année prochaine. Mais de l’autre côté, le spectacle est fantastique, il y a énormément de gens sur les terrasses et les bateaux."

Condamne-t-il ce qu’il a vu aujourd’hui ?

"Non. Mais il fallait essayer quelque chose. Je vois les choses sous un angle différent. C’est un spectacle formidable. Les tribunes étaient pleines. Il y avait des spectateurs partout, dans les gradins et sur le bateau. Beaucoup de spectacle, de bons repas et de bons vins."

"Le samedi, c’est le jour où le sport prend vie. Dimanche, nous avons essayé quelque chose, mais ça n’a pas marché. Il faudra peut-être trouver un règlement pour l’année prochaine, avec un temps au tour maximum à respecter, pour éviter cela."

"C’est une exception. On peut rouler lentement. On peut éviter de prendre des risques et, si on est premier, on peut rouler à son rythme. Lando a réalisé le meilleur tour à la fin avec des pneus usés de 30 tours. Pour le sport, pour le dimanche, on peut faire mieux et trouver une solution."

Wolff a même souri à un moment.

"James Vowles (directeur de Williams) m’a envoyé un SMS pendant la course. Il m’a dit ’Je suis désolé, on n’avait pas le choix vu ce qui s’est passé devant avec Racing Bulls’. J’ai répondu : ’On sait’."

"James est l’un de mes anciens gars, et je ne veux pas paraître condescendant, car il fait carrière comme directeur d’équipe et il s’en sort très bien. Il devait le faire. Vous savez, quand on a deux voitures dans les points comme lui, c’est ce qu’il fallait faire."

Wolff apprécie ce que l’événement représente pour la F1 et rappelle que la qualification est plus palpitante : "En gros, c’est un événement à ne pas manquer. Oui, la course se joue le samedi ici, c’est toujours comme ça. Encore une fois, on verra ce qu’on peut changer pour l’an prochain, mais je trouve que le spectacle est très bien."