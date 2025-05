Brown : Un week-end quasiment parfait pour Norris et McLaren F1 à Monaco

Zak Brown, le PDG de McLaren, a salué la prestation de Lando Norris au Grand Prix de Monaco, qui a vu le Britannique remporter la victoire aujourd’hui.

Norris a maîtrisé Monaco pour remporter une victoire cruciale, sa deuxième de la saison seulement après celle d’ouverture de la saison en Australie.

Le pilote McLaren s’est élancé en pole position après avoir établi un nouveau record du tour, avant de contrôler l’intégralité des 78 tours de la course.

La qualification en pole position a été un moment important pour Norris, Brown reconnaissant que des erreurs avaient été commises en qualifications cette saison.

"Il a évidemment connu quelques difficultés en Q3, et y parvenir en Q3 à Monte-Carlo est formidable. Je pense donc qu’il est très concentré. Il sait qu’il a de grandes chances de remporter le championnat et il voulait peut-être le rendre plus excitant."

"Je lui ai dit avant la course qu’il n’imaginait pas à quel point c’était stressant... pour moi ! Charles a été rapide et j’ai eu peur au départ puis qu’il attaque dans certains virages, mais il n’a pas mis une roue de travers."

"Quelle superbe course ! Charles a piloté avec brio, Max [Verstappen] a été formidable et, bien sûr, nos deux gars l’ont été aussi. La stratégie était excellente. C’était une course passionnante, un peu plus que je ne l’aurais souhaité, mais je suis sûr que c’était bon pour la télévision."

"C’était un week-end quasiment parfait. Je suis ravi. C’est une journée importante pour les points et c’est excitant de gagner à Monaco, c’est une grande victoire."

À propos de la lutte pour le championnat, Brown ne veut toujours pas décider, évidemment.

"C’est vraiment génial. J’ai rappelé à Oscar qu’il est toujours en tête du championnat. Ça va devenir amusant en deuxième partie de saison. Ils sont motivés et j’ai hâte de les voir courir. Je pense que Lando est concentré et sait qu’il a aussi de grandes chances de remporter le championnat."

"Oscar ne lâche rien et a fait un super week-end, il a été en haut dans le top 3 tout le week-end et sa position en piste a été son résultat final donc il a fait un très bon week-end."

Enfin, à propos des deux arrêts aux stands obligatoires controversés, Brown a plutôt apprécié.

"Les résultats semblent identiques pour nous au final, mais le stress sur le muret des stands, le fait de traverser le trafic et d’avoir Charles et Max rendent la course beaucoup plus excitante que le GP de Monaco habituel, même si les résultats sur la feuille de chronométrage semblent identiques en tête de course."