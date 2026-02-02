Wolff ironise sur la W17 : toujours bien de savoir que notre F1 n’est pas une merde

Pour cette révolution réglementaire majeure en Formule 1, Toto Wolff ne cache ni l’enjeu ni l’ambition. Pour le patron de Mercedes F1, la saison à venir marque un tournant aussi bien pour son équipe que pour l’ensemble de la Formule 1, avec des règles techniques parmi les plus exigeantes jamais introduites.

"Cette année représente un moment décisif pour notre équipe et pour le sport," affirme Wolff en préambule du lancement de la saison de Mercedes aujourd’hui.

"La saison à venir sera façonnée par certains des changements de réglementation technique les plus exigeants que nous ayons connus. Ces règles vont tester chaque aspect de notre organisation, tout en créant d’importantes opportunités d’innovation et de nouveaux standards de performance."

Une transition que Mercedes aborde avec une ligne de conduite claire.

"Nous abordons cette nouvelle ère avec une ambition assumée, une exécution ciblée et un engagement sans compromis pour obtenir des résultats."

Dès les premiers regards posés sur la W17, Wolff insiste sur la rupture visuelle et conceptuelle avec le passé.

"C’est très excitant, en regardant la voiture on voit les différences, elle est petite, compacte, agile. Et cette année, en termes de livrée, on a réussi quelque chose de plutôt spectaculaire. On est allés à Barcelone, on a vu ces voitures rouler et on est excités de la manière dont ces réglementations vont se dérouler."

"Le plus important à Barcelone était la fiabilité, d’enchainer les kilomètres, et de vérifier l’interaction entre le moteur et le châssis, ainsi que les systèmes et les outils. On n’a pas vu nos compétiteurs avec peu de carburant. Ils ont eu des problèmes aussi pendant les trois jours et on n’a pas de visibilité sur les performances."

L’aérodynamique active, un changement de dimension

La disparition du DRS et l’introduction de l’aérodynamique active constituent l’un des piliers de la nouvelle réglementation. Un bouleversement que Wolff juge fondamental pour le spectacle.

"Elles auront un gros impact car on va vers une nouvelle dimension. On n’a plus le DRS qui nous aidait à améliorer l’aéro, on a une série d’outils qui permettent aux pilotes de décider quoi utiliser, ainsi que le moteur, pour dépasser, et ça va aider. Le meilleur homme et la meilleure machine gagneront."

Le patron de Mercedes n’élude pas les difficultés rencontrées ces dernières saisons, qu’il voit comme un moteur du projet 2026.

"On a eu des périodes difficiles durant les dernières années, et il y a énormément d’amour et de détermination, de passion, qui ont été impliquées dans la création de cette voiture., en développant la voiture pendant qu’on exploitait encore l’ancienne."

Un défi d’autant plus complexe que les projets 2025 et 2026 ont été menés de front.

"Notre équipe de Navy Seals, on l’appelle comme ça car c’était une petite équipe déployée pour gagner, a fait un travail incroyable pour exploiter la voiture 2025 pendant que nos ingénieurs travaillaient à l’usine sur le projet 2026."

De Silverstone à Barcelone, des données précieuses

Comme souvent, le shakedown de Silverstone n’a livré qu’un aperçu partiel.

"Le shakedown était comme les autres années froid et humide à Silverstone et il est difficile d’interpréter ce qu’on y voit. Mais on a pu voir tout ce qui était possible avec la voiture à Barcelone, et on va pouvoir interpréter les données."

"On ne s’arrête pas, le travail est constant et les pilotes ont passé beaucoup de temps dans le simulateur cet hiver. C’était la pause hivernale la plus courte que l’on ait jamais eue. Et entre le shakedown à Barcelone, puis les deux sessions de Bahreïn la semaine prochaine et la suivante, ça ne s’arrête jamais."

"Nous sommes impatients de voir les performances de la voiture, je ne pense pas que l’on ait vu le potentiel des autres. C’est toujours bien de savoir que la voiture n’est pas une merde, mais qu’elle sera rapide et excitante à piloter."

"On ne sait pas encore si elle pourra gagner des courses ou des championnats, mais on est impatients d’être à Melbourne pour voir le début de la qualification et avoir une idée de la hiérarchie."

Une hiérarchie claire chez les pilotes

Toto Wolff a également tenu à souligner la solidité de son trio de pilotes, à commencer par Fred Vesti, promu troisième pilote.

"Je vais commencer avec Fred. Je pense qu’il mérite le rôle de troisième pilote, tu as passé énormément d’heures à travailler jour et nuit pour nous aider à développer la voiture et sur les week-ends de course."

"Tu connais surement cette voiture mieux que personne, et si Kimi ou George ont une intoxication alimentaire, on sait qu’on a un pilote qui peut réussir. On ne veut pas ça évidemment, mais savoir que tu es là est une bonne chose."

"Kimi a vécu une bonne saison 2025, comme on l’attendait avec de très bonnes performances et des courses difficiles. Et c’est normal, ça fait partie de la trajectoire qu’offre la F1, qui vous dépasse quand vous êtes un jeune pilote."

"Et je suis heureux que Kimi ait vécu ça l’an dernier pour avoir un nouveau départ cette année en connaissant les circuits et en ayant vu la folie du monde de la Formule 1 et ses exigences. Cela va lui simplifier la vie."

"Et George est très rapide, c’est une référence absolue. L’an dernier, quand c’était difficile, George a gardé le niveau le plus élevé, et on a toujours su ce dont était capable la voiture quand George la pilotait."

"C’est bien d’avoir quelqu’un de si jeune mais qui ait déjà ce leadership dans l’équipe, afin d’avoir une direction et de ne pas se perdre sur les réglages ou la performance au fil d’un week-end, tout en sachant où en est la voiture. C’est une super équipe de pilotes."