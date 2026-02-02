Mercedes F1 embrasse la révolution 2026, la W17 marque un nouveau départ

Alors que la Formule 1 entre dans une nouvelle ère réglementaire majeure, Mercedes F1 a officiellement lancé sa saison 2026 ce 2 février, à l’occasion d’un événement en ligne de présentation que vous pouvez retrouver ci-dessous. L’équipe allemande y a levé le voile sur sa nouvelle monoplace, la Mercedes W17, tout en offrant une vision détaillée de l’année à venir, des nouvelles règles techniques et de son organisation sportive. Plusieurs articles vont suivre dans les minutes et heures à suivre détaillant tout cela avec les directeurs et les pilotes, George Russell, Kimi Antonelli et Fred Vesti.

Les fans avaient déjà pu découvrir un premier aperçu de la W17 le jeudi 22 janvier, via des rendus diffusés sur les canaux officiels de l’équipe. La monoplace a ensuite effectué ses premiers tours de roue à Silverstone le jour même, avant d’enchaîner trois journées d’essais supplémentaires à Barcelone.

Conçue pour répondre à la révolution technique de 2026, la W17 repose sur un châssis plus léger, plus court et plus étroit, intégrant des aérodynamiques actives avec des ailerons avant et arrière mobiles. La monoplace abandonne également le DRS, remplacé par des modes Boost et Overtake, misant sur un déploiement énergétique accru pour favoriser le spectacle en piste.

Sous le capot, Mercedes inaugure une nouvelle génération d’unités de puissance hybrides, développée par Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP). Celle-ci se caractérise notamment par :

une répartition quasi 50/50 entre puissance thermique et électrique ;

la suppression du MGU-H ;

une augmentation majeure de la puissance du MGU-K, portée de 120 kW à 350 kW ;

l’utilisation d’un carburant durable avancé PETRONAS, compatible avec les moteurs existants et conçu pour réduire l’empreinte carbone sur l’ensemble de son cycle de vie.

L’intégration étroite entre le châssis de Brackley et le moteur de Brixworth a été un axe central du développement, afin de garantir robustesse thermique et efficacité énergétique sur l’ensemble d’un tour, des zones de récupération intensive aux longues phases à pleine charge.

Toto Wolff : 2026 est un moment décisif

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a insisté sur l’importance stratégique de cette transition.

"2026 représente un moment décisif pour notre équipe et pour le sport," a déclaré le PDG et Team Principal de Mercedes.

"La saison à venir sera façonnée par certains des changements de réglementation technique les plus exigeants auxquels nous ayons été confrontés. Ces règles vont mettre à l’épreuve chaque aspect de notre organisation, tout en créant des opportunités majeures d’innovation et de nouveaux standards de performance. Nous abordons cette nouvelle ère avec une ambition claire, une exécution rigoureuse et un engagement total pour obtenir des résultats."

Une unité de puissance pensée comme un système global

Hywel Thomas, directeur général de Mercedes AMG HPP, a décrit l’ampleur du défi technique.

"La saison 2026 de Formule 1 marque un chapitre entièrement nouveau – pour le sport en général, et en particulier pour ceux qui travaillent au cœur du développement des groupes propulseurs," a-t-il expliqué.

"Je n’ai jamais vu un défi de cette ampleur : nouvelle architecture moteur, carburants durables, hybridation renforcée – tout arrive en même temps, avec une voiture totalement nouvelle. Ce n’est pas une évolution, c’est une révolution."

Il souligne également la nécessité d’un rythme de développement inédit :

"Ce qui distingue cette ère, c’est la vitesse à laquelle nous devons apprendre. Nous ne pouvons plus compter sur de longs cycles d’essais. Il faut concevoir, simuler, valider et affiner beaucoup plus rapidement. L’efficacité n’est pas un simple mot-clé : elle est absolument critique, aussi bien sur le banc d’essai qu’en piste."

Du côté de PETRONAS, Datuk Sazali, vice-président exécutif et PDG Downstream, a rappelé l’importance du carburant dans la performance globale.

"Le carburant est fondamental en F1, car il alimente chaque tour et chaque accélération," a-t-il souligné.

"Les règlements 2026 nous ont poussés à formuler différemment, en intégrant performance, efficacité et durabilité dès la conception."

"Ce qui distingue notre approche, c’est que nous développons carburants, lubrifiants et fluides comme un système de performance unique, du carburant PETRONAS Primax à l’huile moteur Syntium et au fluide hydraulique Tutela."

Un châssis entièrement repensé

La W17 répond à des règles châssis profondément revues : empattement raccourci de 200 mm, largeur réduite de 100 mm et poids minimum abaissé d’environ 30 kg. Les pneumatiques avant et arrière sont également plus étroits, afin de réduire la traînée et la masse, en complément d’une refonte aérodynamique complète et de nouvelles cinématiques de suspension.

Le directeur technique James Allison mesure l’ampleur du chantier.

"La saison 2026 représente un moment majeur dans l’histoire de la F1. Pour ceux d’entre nous qui vivent et respirent l’ingénierie, c’est à la fois exaltant et intimidant," a-t-il confié.

"Ce n’est pas un simple ajustement du règlement : c’est une transformation totale de presque tous les aspects de la voiture."

"Si nous sortons de cette transition avec une voiture compétitive, ce sera l’un des accomplissements les plus satisfaisants que l’on puisse imaginer."

Continuité et jeunesse côté pilotes

Mercedes poursuit avec George Russell et Kimi Antonelli comme pilotes titulaires en 2026, après une première saison réussie ensemble en 2025. Russell a signé deux victoires et terminé quatrième du championnat, tandis qu’Antonelli s’est illustré pour sa saison rookie avec plusieurs podiums et une première pole position en Sprint à Miami.

Fred Vesti est promu troisième pilote, avec un rôle clé en simulateur, une présence accrue sur les Grands Prix et un programme parallèle en IMSA.

"George, Kimi et Fred incarnent parfaitement l’esprit de notre programme pilotes," a expliqué Toto Wolff.

"George est devenu l’un des pilotes les plus complets du plateau. Kimi apporte un talent brut et une audace remarquable. Fred, dans son rôle de troisième pilote, nous offre une continuité et une expertise technique précieuses."

L’équipe annonce également l’arrivée de plusieurs pilotes de développement : Doriane Pin, championne F1 Academy 2025, Joshua Dürksen, vainqueur en F2 et l’ancien pilote de F1 Anthony Davidson, déjà impliqué dans le développement de la W17.