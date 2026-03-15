Wolff contredit Verstappen : ’Le problème vient surtout de sa Red Bull’

Toto Wolff ne partage pas totalement l’analyse de Max Verstappen concernant l’état actuel des courses en F1.

A l’arrivée du Grand Prix de Chine, le quadruple champion du monde s’était longuement exprimé sur ce qu’il considère comme une génération de monoplaces "fondamentalement imparfaite", estimant que les règles actuelles constituent une menace pour la qualité de la compétition (à lire ici). Pour le pilote néerlandais, la manière dont se déroulent actuellement les courses n’a tout simplement "rien à voir avec de la course".

Interrogé sur ces critiques, le directeur exécutif et patron de l’écurie Mercedes F1 a livré une analyse plus nuancée auprès des médias.

"Je veux dire, Max est vraiment dans une situation cauchemardesque," a expliqué l’Autrichien. "Quand vous regardez sa caméra embarquée en qualifications hier, cette voiture est tout simplement horrible à piloter."

Selon Wolff, les difficultés rencontrées par Verstappen ne reflètent toutefois pas la situation globale du plateau.

"On peut le voir, mais ce n’est pas la même chose pour beaucoup d’autres équipes. Je pense que, du point de vue du spectacle, ce que nous avons vu aujourd’hui entre Ferrari et Mercedes était une bonne course. Il y a eu beaucoup de dépassements."

Le dirigeant rappelle également que la discipline a déjà connu des périodes bien moins animées.

"Nous avons tous connu des périodes en Formule 1 où il n’y avait littéralement aucun dépassement. Parfois, nous sommes un peu trop nostalgiques des ’bonnes vieilles années’."

"Mais je pense que le produit est bon en lui-même. Nous avons aussi vu pas mal de bagarres dans le peloton."

Wolff reconnaît toutefois que la perception peut être différente du point de vue des pilotes, notamment lorsqu’il s’agit de réaliser un tour de qualification à la limite.

"Les courses, c’est l’aspect positif. Maintenant, du point de vue du pilote, quand il s’agit de faire un tour de qualification à fond, c’est différent."

"Le fait de devoir lever le pied en qualifications a clairement un coût, et pour quelqu’un comme Max, qui est un pilote toujours à l’attaque, c’est difficile à accepter et à digérer. Mais je dirais que c’est davantage un problème spécifique à la voiture qui amplifie la situation."

Le patron de Mercedes estime par ailleurs que, pour les fans, le spectacle reste attractif.

"Parce que si vous êtes devant votre télévision ou devant un écran, même Max dirait que ce que nous avons vu à l’avant était une course intéressante."

Pour Wolff, même si certains aspects pourraient être améliorés, les indicateurs actuels montrent que la discipline continue de séduire les fans.

"Des qualifications à fond seraient agréables, bien sûr. Mais quand vous regardez les fans, l’excitation qu’il y a, les acclamations lorsqu’il y a des dépassements, et aussi sur les réseaux sociaux, les jeunes fans et la grande majorité de toutes les catégories démographiques aiment le sport en ce moment."

"Oui, nous pouvons toujours réfléchir à la façon de l’améliorer, mais pour l’instant tous les indicateurs et toutes les données montrent que les gens adorent cela."

Wolff a d’ailleurs évoqué ce sujet avec le PDG de la F1, Stefano Domenicali.

"C’est pour cela que j’en ai parlé avec Stefano, et il dit la même chose. Donc le problème concerne davantage le pilotage de la voiture sur un tour rapide, qui pour certains n’est pas la chose la plus agréable. Voyons ce que nous pouvons faire de ce côté."

A noter que l’ancien directeur sportif de Red Bull, et donc ancien dirigeant de Max Verstappen, a également condamné les propos de son ancien pilote.

Aujourd’hui patron d’Audi F1, Jonathan Wheatley a ainsi confié "ne pas comprendre Max".

"Et je vais vous dire ce que j’ai à dire : je pense que si vous parliez aux deux pilotes Ferrari, ils vous diraient qu’ils ont fait une course magnifique. Si la victoire n’est pas possible, une course propre est essentielle. Je dois dire que je n’ai pas vu de manœuvres déloyales ou artificielles. Chaque pilote s’est attaqué à l’autre. Ils ont couru superbement, sans faute. J’ai pris beaucoup de plaisir à regarder."

"Il y a des batailles en cours dans le peloton, ce qui est très encourageant. Je ne comprends pas Max mais je pense que l’on peut comprendre ses propos, compte tenu de sa situation actuelle, mais pas par rapport à la situation de la F1. Je connais Max, il saura le reconnaitre après avoir revu la course chez lui."