Red Bull promet une réaction après un week-end ’très difficile’

Suite à un week-end décevant pour l’équipe Red Bull, la traditionnelle conférence de presse d’après-course de Laurent Mekies au Grand Prix de Chine a été annulée.

Cette séance avec les médais a été annulée afin de permettre au directeur et PDG de l’équipe de prendre un vol retour anticipé depuis Shanghai. L’équipe n’a marqué que quatre points ce week-end, grâce à la huitième place d’Isack Hadjar.

Max Verstappen n’a inscrit aucun point ni en Sprint ni en Grand Prix. Il a terminé neuvième samedi avant d’abandonner au 45e tour, alors qu’il occupait la sixième place, suite à une panne du système de refroidissement de son système de récupération d’énergie (ERS).

La décision d’abandonner a été prise afin de préserver le matériel.

Verstappen a connu deux mauvais départs lors des deux courses du week-end, chutant à la 20e place en Sprint et à la 16e en Grand Prix avant de remonter. En course, il a été aidé par les quatre pilotes ayant déclaré « N’a pas pris le départ », dont les McLaren Lando Norris et Oscar Piastri.

Toutefois, dans le communiqué de presse de Red Bull, Mekies a expliqué que l’équipe aurait été "naïve" si elle ne s’attendait pas à rencontrer des problèmes de fiabilité avec son nouveau moteur Red Bull Powertrains, conçu en interne.

Dès le début du week-end, l’équipe s’est retrouvée en difficulté dans le format Sprint, une situation particulièrement pénalisante.

"Le Grand Prix de Chine s’est révélé être un événement très difficile pour nous dès le vendredi," a expliqué Mekies. "Se retrouver en difficulté au début d’un week-end Sprint est le pire scénario possible, car il y a très peu de temps pour se rattraper et résoudre les problèmes."

L’introduction du nouveau groupe propulseur développé en interne constitue un défi important pour l’équipe, qui s’attendait à traverser une phase d’apprentissage.

"Nous savions que parvenir simplement à prendre le départ à Melbourne avec notre propre unité de puissance était déjà un accomplissement majeur, et il aurait été naïf de ne pas s’attendre à rencontrer des problèmes de fiabilité," a-t-il reconnu.

En Chine, la course de Verstappen s’est achevée prématurément en raison d’un problème technique.

"Aujourd’hui, nous avons dû abandonner avec Max à cause d’un problème de liquide de refroidissement."

"Cependant, ce n’était pas notre seul problème car, globalement, notre package a montré d’importantes lacunes en termes de performance."

Malgré ce constat, Mekies reste optimiste quant à la capacité de l’équipe à progresser rapidement.

"Cela dit, nous avons énormément appris au cours des dernières semaines et je m’attends à ce que nous soyons plus compétitifs dès la prochaine manche au Japon dans deux semaines."

La suite du calendrier pourrait également offrir une opportunité bienvenue pour travailler sur la monoplace.

"L’annulation malheureusement inévitable des courses prévues en avril donnera à chacun d’entre nous l’occasion de reprendre notre souffle et de travailler aussi dur que toujours à Milton Keynes."

Le patron de Red Bull se veut enfin confiant dans les ressources humaines de l’équipe pour surmonter ces difficultés.

"Nous avons un groupe formidable de personnes talentueuses sur le campus et j’ai toute confiance dans le fait que nous surmonterons nos limites actuelles grâce à un énorme effort collectif et que nous améliorerons rapidement notre package."