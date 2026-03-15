Cadillac F1 encore loin des points, mais enfin à l’arrivée avec ses deux voitures

Cadillac F1 progresse encore et lors du Grand Prix de Chine l’équipe signe son premier double passage sous le drapeau à damier de son histoire.

Les deux monoplaces de l’écurie américaine ont rallié l’arrivée à Shanghai, avec Valtteri Bottas 13e et Sergio Pérez 15e.

Pour l’équipe débutante, il s’agit d’un progrès notable dès son deuxième week-end de course en Formule 1, confirmant les premiers signes encourageants observés depuis le début de la saison 2026.

Parti de la 19e place sur la grille, Bottas est parvenu à remonter jusqu’à la 13e position au terme d’une course relativement maîtrisée.

"C’est un excellent résultat pour l’équipe de terminer avec les deux voitures aux 13e et 15e places dès notre deuxième Grand Prix," a expliqué le Finlandais. "Ce n’est pas quelque chose à quoi je m’attendais, car plusieurs équipes ont rencontré des problèmes au cours de la course."

Le pilote Cadillac a souligné la constance de sa propre course.

"De mon côté, j’ai eu une course relativement sans problème, ce qui nous a permis d’obtenir une position d’arrivée solide. Nous nous battions en piste et nous avons réussi à affronter Aston Martin lors de quelques belles batailles."

"Nous avons clairement progressé dans tous les domaines nécessaires entre la première et la deuxième course. Je suis vraiment fier de cette équipe car nous allons dans la bonne direction, même si nous savons qu’il reste encore du travail à accomplir."

De son côté, Pérez s’élançait depuis la 21e position sur la grille et a terminé 15e après une course marquée par plusieurs incidents.

"C’était une bonne course aujourd’hui et nous pouvons être satisfaits de notre performance collective en amenant les deux voitures à l’arrivée dès notre deuxième Grand Prix," a déclaré le Mexicain.

Son début d’épreuve a toutefois été perturbé par un accrochage avec son propre coéquipier.

"Ma course n’a pas été simple. J’ai eu un contact avec Valtteri au départ, et c’était de ma faute. J’ai été un peu trop optimiste et je n’ai pas réalisé qu’il n’avait nulle part où aller, ce qui m’a coûté du temps."

La suite de la course a également été compliquée par des problèmes techniques liés à la gestion de l’énergie.

"Ensuite, chaque fois que je revenais dans le rythme, j’ai eu quelques soucis avec le déploiement de l’énergie et j’ai fini par perdre plus de 20 secondes au total."

"Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli lors de ces deux week-ends de course. J’ai hâte de continuer à construire sur cette base lors de la prochaine course au Japon."