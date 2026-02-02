Williams F1 présente enfin sa FW48, comment suivre le lancement

Il ne reste plus qu’une seule F1 à découvrir pour la saison à venir mais cela se fera de manière un peu improvisée. Williams a en effet dû adapter dans l’urgence la présentation de sa monoplace 2026, la FW48, qui sera confiée à Carlos Sainz et Alex Albon dans le cadre du changement de réglementation majeur attendu cette saison. La phase finale de développement de la voiture s’est révélée plus complexe que prévu, notamment en raison de difficultés rencontrées lors des crash-tests, ainsi que de modifications tardives des structures, retardant son assemblage définitif.

Ces complications ont eu un impact direct sur le calendrier initial de l’écurie britannique. La FW48 n’a pas pu être finalisée à temps pour le shakedown de Barcelone, ni être physiquement présente lors de l’événement de lancement qui se tiendra ce mardi 3 février, à 15 heures.

Face à cette situation, Williams a fait le choix de maintenir la date de présentation, tout en modifiant son format. La nouvelle monoplace sera ainsi dévoilée via du contenu virtuel, probablement sous la forme d’images numériques (renders), en l’absence de la voiture réelle. Il ne devrait pas donc pas y avoir de stream YouTube en direct, si ce n’est peut-être le clip présentant la FW48.

La journée de mardi sera toutefois marquée par une rencontre avec la presse internationale. James Vowles, directeur de l’équipe, s’exprimera à nouveau afin de clarifier la situation technique et sportive de Williams, et d’expliquer les raisons de ce lancement atypique. Les pilotes seront aussi disponibles pour des interviews.

Le véritable baptême du feu de la FW48 interviendra le 11 février, à l’occasion de la première journée de la semaine 1 des essais officiels de pré-saison à Bahreïn. Ces tests, cette fois riches en données exploitables, constitueront la première sortie publique de la monoplace dans sa version fonctionnelle. Un shakedown devrait cependant avoir lieu à Silverstone cette semaine.

L’attente autour de la FW48 est d’autant plus forte qu’il s’agit de la seule F1 de 2026 qui n’a pas encore été aperçue. Dotée d’un moteur Mercedes, Williams pourrait en effet créer la surprise en 2026 sur le plan de la performance, dans un contexte de remise à zéro technique susceptible de rebattre les cartes.

Même si la version virtuelle présentée ce mardi pourrait différer sensiblement du modèle définitif, elle permettra néanmoins d’apercevoir certaines lignes directrices du design, ainsi que la nouvelle livrée de l’écurie. Car la livrée ci-dessus, qui aurait dû servir lors des tests de Barcelone, ne sera finalement jamais utilisée !

Côté identité visuelle, la continuité est de mise : Atlassian reste le sponsor principal, tandis que le bleu demeurera la couleur dominante, comme en témoigne le tout nouveau site web de l’équipe.